Test Asus ROG Swift OLED PG27UCDM : tout simplement le meilleur écran gamer du marché

Le ROG Swift OLED PG27UCDM est la dernière tentative d’Asus de confirmer son excellente présence sur le marché des écrans PC gamers haut de gamme utilisant l’OLED. Comment s’en sort-il ? Réponse dans notre test.

L’OLED ne fait que s’améliorer d’années en années, mais la technologie reste assez onéreuse. Cependant, pour quiconque veut l’absolu meilleur de ce qui est disponible aujourd’hui, elle est un passage obligatoire. Avec sa gamme Swift OLED, la marque Asus ROG a réussi à se créer une bonne place dans ce cercle haut de gamme, et sa réputation ne va qu’en se bonifiant. Son dernier modèle, le ROG Swift OLED PG27UCDM est passé dans notre labo… et nous a coupé le souffle.

Design

Nous testons la variante à 27 pouces de diagonale, mais notez qu’une version 32 pouces existe avec les mêmes caractéristiques physiques et techniques. Le ROG Swift OLED PG27UCDM garde fondamentalement les traits habituels de la marque, avec également ses spécificités. On retrouve la fameuse lumière émise directement sur le bureau, le logo Asus en RGB que l’on peut personnaliser librement, ou encore ces grands pieds fins et écartés. Ici, on apprécierait tout de même une base plus ronde et ramassée, surtout en considérant la relative légèreté de l’OLED qui n’a pas particulièrement besoin donc d’une base prenant autant de place.

L’écran est sublimement fin et doit être traité avec un minimum de déférence, mais le montage du pied est comme toujours facilité par un système de clips qui peut être adapté en VESA 100×100 pour ceux préférant un setup plus personnalisé. La colonne vertébrale est à nouveau évidée pour laisser passer le plus de câbles possible, ce qui est toujours apprécié, quand la configuration permet tous les réglages hauteur/largeur/rotation habituels.

Côté connectique, nous retrouvons un DisplayPort 2.1 compatible UHBR20, soit une bande passante de 80 Gbps, deux HDMI 2.1 compatible VRR, un port USB-C compatible Power Delivery jusqu’à 90W, et un hub 2xUSB A 3.2 Gen 1 qui se connecte à l’ordinateur par le biais d’un port USB B classique. Ici, il faut le dire : il ne manque rien. Même plus : la présence de la norme UHBR20 fait que la dalle n’a besoin d’aucune compression pour fonctionner à plein régime ; nous avons la garantie d’un signal vidéo pur affiché sur la dalle.

L’interface du constructeur ne change pas véritablement, et est toujours très efficace. Simple à comprendre, elle intègre en particulier un capteur de proximité réglable qui permet d’éteindre automatiquement l’écran en cas d’éloignement avec une distance réglable de 60, 90 ou 120 centimètres. Une fonctionnalité excellente pour la durabilité de l’OLED, mais qui n’est pas particulièrement utile si vous êtes du genre à rester parfaitement immobile devant votre ordinateur (c’est du vécu). Au moins, les multiples fonctionnalités dédiées à la conservation et la protection de la dalle contre le burn-in sont toutes là, et le système n’hésite jamais à pousser au nettoyage des pixels. Un peu trop même parfois.

Mesures de l'écran

Il est important de le souligner : nous sommes sur une dalle OLED magnifique, supportant une définition en 4K au ratio 16:9 traditionnel avec un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz. Pour cette définition, c’est aujourd’hui l’un des plus haut taux de rafraîchissement possible, et ce dernier certifié NVIDIA G-Sync peut même descendre jusqu’à 48 Hz au besoin. Mais au-delà de ça, le ROG Swift OLED PG27UCDM est l’un des trop rares écrans PC gamer à profiter aussi bien du HDR10 que du Dolby Vision, pour une compatibilité parfaite des standards du HDR les plus utilisés de nos jours.

Cette dalle est exceptionnelle. Sous notre sonde et avec le logiciel CalMAN de Portrait Displays, nous nous retrouvons face à une couverture de 167% de l’espace sRGB pour 112% de l’espace DCI-P3 en termes de volume, ce qui était relativement attendu. Par contre, la luminosité maximale, qui peut en pic atteindre les 1000 cd/m² sur des zones minuscules, reste excellente avec un pic à 550 cd/m² sur des fenêtres de 10% et surtout un maintien de 250 cd/m² sur des zones plus larges. Si les OLED ont tendance à paraître peu lumineux faute de ces variations par zone, le ROG Swift OLED PG27UCDM maintient une excellente lisibilité de bout en bout.

Et la calibration ne déçoit pas non plus. Nous retrouvons un delta E00 moyen en HDR de 2,56, avec un écart maximal de seulement 4,94, pour une température de couleurs un peu chauffe de 5848 kelvins (6500K étant la norme NTSC recherchée). La courbe EOTF est presque intégralement maintenue, garantissant une correspondance presque parfaite du signal par rapport aux métadonnées offertes par les créateurs.

Enfin, sur le gaming, on notera comme toujours sur l’OLED un temps de réponse de seulement 0,03 milliseconde de gris à gris, mais surtout une latence end-to-end de seulement 10,4 millisecondes entre le clic et l’affichage. Les fluctuations sont ici peu importantes, et le ROG Swift OLED PG27UCDM se place parmi les meilleurs de sa catégorie. Encore plus en considérant comme le traitement anti-scintillement d’Asus est efficace : il ne se voit presque jamais, et dans des conditions que nous n’avons pas été capable de reproduire.

Extrêmement précis, extrêmement lumineux et extrêmement puissant, le ROG Swift OLED PG27UCDM est très proche de la perfection technique.