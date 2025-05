Switch 2 : Nintendo veut votre consentement pour “surveiller et enregistrer” vos sessions de jeu, mais dans quel but ?

Nintendo va “surveiller et enregistrer” vos interactions avec les autres joueurs via le service GameChat. Certains utilisateurs craignent des abus et des problèmes de sécurité des données.

Lors de la présentation de la Switch 2, Nintendo a longuement insisté sur une toute nouvelle fonctionnalité : GameChat. Celle-ci fait office de moyen de communication vocal entre joueurs, même s'ils ne sont pas sur le même jeu, et permet de partager son écran aux autres participants. Il s'agit d'un genre de Discord intégré directement au système de la Switch, gratuit dans un premier temps (jusqu'au 31 mars 2026), puis nécessitant l'abonnement au Nintendo Switch Online par la suite.

Comme repéré par Nintendo Everything, Big N a mis à jour sa politique de confidentialité pour se préparer au lancement de GameChat. Et les changements qui sont apportés ne plaisent pas à de nombreux joueurs, qui craignent d'être espionnés par le fabricant et éditeur.

Nintendo va surveiller les joueurs de Switch 2 qui utilisent GameChat

“Nos services peuvent vous permettre de créer, de télécharger ou de partager du contenu tel que du texte, des images, du contenu audio, des vidéos, votre pseudonyme et votre icône d'utilisateur, ou tout autre contenu que vous créez ou dont vous disposez sous licence. Avec votre consentement et afin de faire respecter nos conditions, nous pouvons également surveiller et enregistrer vos interactions vidéo et audio avec d'autres utilisateurs”, peut-on lire dans la nouvelle politique de confidentialité de Nintendo.

Les mots “surveiller et enregistrer” ont fait réagir une partie de la communauté, mais il fallait s'attendre à ce que Nintendo annonce de telles mesures. La marque a bâti sa réputation sur un esprit familial et bon enfant, et on sait bien que les chats vocaux peuvent vite déraper. En conservant les communications et en se donnant la possibilité de les consulter en cas de signalement, l'entreprise pourra réagir en cas de comportement inadapté.

Il faudra toutefois que Nintendo rassure son public en garantissant des conditions de sécurité et de confidentialité strictes. Les données ainsi recueillies devront être protégées efficacement des menaces extérieures, mais aussi ne pas être à la portée de n'importe qui et n'importe quand au sein même de Nintendo, ou chez les prestataires qui seront chargés de réguler GameChat.