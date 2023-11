iPhone 16 Pro : l’autonomie ne serait pas son point fort d’après cette fuite

Ce qui est présenté comme la batterie d'un prototype d'iPhone 16 Pro montre que le gain en terme d'autonomie ne se ferait pas sur sa capacité, très proche de celle de son prédécesseur.



Les iPhone 15, c'est so septembre 2023. Alors que les derniers smartphones d'Apple sont sortis il y a peine 2 mois à l'écriture de ces lignes, les regards se tournent déjà sur les iPhone 16, attendus pour le dernier semestre 2024. À ce stade évidemment, on se contentera de fuite et de rumeurs. Elles donnent cependant un bon aperçu de la direction prise par la marque pour l'élaboration de ses futurs mobiles. On pense déjà savoir qu'elle veut s'attaquer aux problèmes de surchauffe, dont les iPhone 15 ont été victimes, en proposant une batterie en graphène, matériau qui évacue mieux la chaleur.

Un récent post du leaker fiable Kosutami sur X (Twitter) nous montre justement ce qu'il présente comme la batterie d'un prototype d'iPhone 16 Pro. En terme d'aspect, elle présente une finition métallique et un nouveau connecteur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la capacité affichée sur l'un des clichés : 3355 mAh. Si c'est bien celle-ci que l'on retrouvera dans l'iPhone 16 Pro, cela veut dire que l'on aura droit à une augmentation de 2,5 % par rapport à celle de l'iPhone 15 Pro (3274 mAh). C'est assez maigre.

La batterie de l'iPhone 16 Pro serait très proche de celle de l'iPhone 15 Pro

Bien sûr, la capacité d'une batterie seule ne présage pas de l'autonomie d'un appareil. La surchauffe par exemple est un facteur aggravant, tout comme la gestion logicielle des applications tournant en arrière-plan ou autre. L'influenceur Tech Marques Brownlee notait en septembre qu'en 5 minutes d'écoute de musiques et de consultation d'Instagram, son iPhone 15 Pro devenait très chaud et perdait 5 % de batterie.

Lire aussi – Apple miserait tout sur iOS 18 pour vendre ses prochains iPhone 16

Il semblerait donc qu'Apple cherche plutôt à optimiser l'utilisation de la batterie des iPhone 16 plutôt que de miser sur une augmentation franche de leur capacité. Un équilibre toujours délicat à trouver lors de la construction d'un smartphone, puisqu'il faut composer avec la place disponible et les interactions avec les autres composants. Mais nous sommes encore très loin de l'officialisation des appareils. Tout cela a encore le temps de changer.