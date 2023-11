Apple pourrait bientôt mettre fin au Touch ID

La technologie Touch ID telle que nous la connaissons aujourd'hui pourrait bien disparaître prochainement des appareils Apple. Ou bien prendre une autre forme, c'est selon.

Souvenez-vous, en 2017 sortait l'iPhone X. En plus d'être à l'époque le smartphone le plus cher du monde, il marquait un tournant technologique pour la marque en introduisant Face ID, le déverrouillage par reconnaissance faciale. Avant cela, il fallait se contenter du Touch ID, soit la reconnaissance de votre empreinte digitale. À partir de là, Apple n'a jamais voulu revenir en arrière. La technologie Touch ID est tombée en désuétude, et certains analystes pensent que les iPhone 16 de 2025 s'en débarrasseront complètement.

Mais cela pourrait aller beaucoup plus loin que ça : selon un internaute qui se présente comme un expert en circuit intégré sur le réseau social chinois Weibo, Apple aurait cessé la production des puces utilisées pour le Touch ID. Si elle se confirme, l'information ne sera pas très étonnante au final. On parle de la disparition du système depuis 2 ans déjà. Et en ce moment, Apple cherche plutôt à proposer une authentification via Face ID sous l'écran en y intégrant les capteurs de sa caméra TrueDepth.

Apple ne produirait plus les puces nécessaires à la technologie Touch ID

Actuellement, Touch ID est embarqué sur les appareils Apple d'entrée de gamme, iPhone SE ou certains modèles d'iPad notamment. Des rapports indiquent pourtant que le prochain iPhone SE 4, au design inspiré de l'iPhone 14, serait le premier de la série à se passer de Touch ID au profit de Face ID. Ou bien ce serait l'occasion pour la marque à la pomme croquée de rattraper son retard sur Android en proposant un capteur d'empreinte sous l'écran, ce que les autres constructeurs font depuis quelques années déjà.

Quoi qu'il en soit, il est certain que le Touch ID tel que nous le connaissons va disparaître prochainement. Notons que la source provenant du Weibo est plutôt fiable. C'est la première à avoir dit que la puce de l'iPhone 14 serait la même que celle de l'iPhone 13, ce qui s'est vérifié au à la sortie du smartphone.

Source : Wccftech