iPhone 15 : comment connecter le nouveau smartphone d’Apple à votre voiture sans câble USB-C

Voici comment utiliser votre iPhone 15 avec CarPlay en vous passant de câble USB.

CarPlay est l’application d’Apple qui fait la passerelle entre votre iPhone et votre voiture. À l’instar d’Android Auto dans l’écosystème Android, elle permet de dupliquer les applications de l’iPhone sur l’écran de contrôle de voiture. Si CarPlay se révèle extrêmement pratique et personnalisable, la majorité des automobilistes hésite encore à utiliser le système conçu par la firme de Cupertino. Malgré cela, les automobilistes continuent d’écouter la radio, parfois parce qu’ils n’aiment utiliser de câble.

Comme la plupart des systèmes d’infodivertissement actuels ne proposent qu’un port USB-A en façade et/ou un mode sans fil, les utilisateurs d’iPhone 15 se voient obligés d’acheter un adaptateur USB-C vers USB-A s’ils veulent relier leur smartphone à la voiture. L’utilisation d’un câble n’a cependant rien d’une fatalité (sauf si vous voulez recharger votre appareil). Il est en effet possible d’utiliser CarPlay en mode sans fil.

Vous n’êtes pas obligés d’acheter un câble USB pour utiliser CarPlay avec votre iPhone, voici une solution

Pour ce faire, il suffit sur la voiture de :

maintenir enfoncé le bouton de commande vocale du volant

de s’assurer que le mode sans fil ou Bluetooth est bien activé sur votre autoradio

Et dans l’iPhone :

d’accéder aux Réglages > Wi-Fi et de s’assurer que le Wi-Fi est également activé

cliquer sur le réseau CarPlay et vérifier que l’option Connexion auto est activée

accéder aux Réglages > Général > CarPlay et sélectionner votre voiture

Cela dit, toutes les automobiles ne proposent pas le support sans fil. Il existe heureusement une solution à ce problème : les adaptateurs. Ces dongles se branchent dans la prise USB du tableau de bord et connectent l’iPhone comme si les deux appareils étaient connectés par un câble. Diverses d’accessoiristes proposent ainsi des boîtiers CarPlay sans fil. Des marques aussi connues que Belkin vous proposent ainsi de relier votre voiture et votre iPhone 15 (ou les précédents d’ailleurs) sur la bande Wi-Fi 5 GHz, par exemple, et désormais AAwireless vous permet de profiter de l’interface de votre iPhone, ou de votre smartphone Android, sur l’écran de contrôle de votre véhicule. Il permet un accès mains libres à Siri, et supporte également la charge pass-through pour charger votre iPhone.