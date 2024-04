iPhone 16 : ces maquettes nous offrent un aperçu des différences entre les modèles

Les fuites concernant l'iPhone 16 continuent de plus belle. Cette fois-ci, ce sont des images de mockup, des maquettes utilisées par les fabricants de coques, qui viennent de terminer sur la toile. L'occasion de découvrir les retouches apportées sur le design des prochaines smartphones d'Apple.

Après des maquettes de la l'iPhone SE 4, c'est au tour des mockups de l'iPhone 16 de faire un petit coucou indiscret sur la toile. Comme vous le savez peut-être, les rumeurs concernant les prochains smartphones de la marque à la pomme se sont multipliées ces dernières semaines. Ces fuites ont mis en lumière plusieurs modifications attendues sur le design des appareils, ainsi que sur certaines fonctionnalités matérielles inédites.

Or, Sonny Dickson, un leaker réputé, vient de partager sur X des mockups des iPhone 16, à savoir des modèles factices utilisés généralement par les fabricants de coques pour concevoir sur mesure leurs produits en amont du lancement de futurs smartphones.

Des maquettes de l'iPhone 16 se font la malle

Ainsi, on remarque notamment avec ces images que le nouveau bouton Capture sera bel et bien présent sur l'ensemble de la gamme, à savoir donc l'iPhone 16, le 16 Plus, le 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Il est effectivement présent sur le bord droit des quatre appareils. S'il devrait servir à accéder rapidement à certaines fonctionnalités de l'appareil photo, de précédentes fuites ont également affirmé que ce bouton capture sera doté d'une surface tactile.

De cette manière, les utilisateurs pourraient déclencher certaines commandes en effectuant des gestes spécifiques, comme des zooms avant et arrière ou encore la mise au point. Ces mockups confirment également l'intégration du bouton Action, l'une des meilleures nouveautés de l'iPhone 15 Pro Max, sur l'ensemble des iPhone 16. Il est quant à lui logé sur la partie gauche des appareils.

Par ailleurs, ces maquettes tendent à confirmer également la nouvelle disposition des capteurs photos adoptée par Apple sur l'iPhone 16 et 16 Plus. Ainsi, on remarque effectivement que les différents objectifs sont maintenant alignés à la verticale. Il s'agirait donc d'un retour en arrière pour le constructeur, qui avait déjà adopté cette configuration sur de précédents modèles comme l'iPhone 12 ou l'iPhone X.

Enfin, les photos partagées par le leaker semblent accréditer de précédentes théories sur la taille plus imposante des iPhone 16. L'iPhone 16 Pro paraît légèrement plus grand que l'iPhone 16, et il en va de même pour l'iPhone 16 Pro Max et l'iPhone 16 Plus. Pour rappel, des fuites ont annoncé que l'iPhone 16 Pro passerait à 6,3″ (contre 6,1), tandis que l'iPhone 16 Pro Max passerait quant à lui à 6,9″ contre 6,7″. Bien entendu, comme toujours avec ce genre d'images, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes.