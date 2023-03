Ventes de smartphones : voici le top 10 des modèles les plus populaires en 2022

Chaque année, Counterpoint dévoile le top 10 des smartphones les plus vendus au monde, et cette fois-ci, Apple a battu un nouveau record. Découvrez quels sont les 10 appareils les plus prisés de 2022.

Si les ventes de smartphones se sont effondrées en 2022 pour atteindre un triste record, c’est bien Apple qui avait réussi à tirer son épingle du jeu grâce à ses iPhone 14. Le fabricant américain avait vu ses ventes baisser pour la première fois depuis de nombreuses années, mais était tout de même parvenu à vendre davantage de smartphones que Samsung.

La domination d’Apple vient d’ailleurs d’être nettement démontrée par le nouveau classement de Counterpoint des 10 smartphones les plus vendus de 2022. Parmi eux, on ne retrouve pas moins de 8 iPhone différents, un record, et seulement deux smartphones de Samsung. Le podium est d’ailleurs exclusivement composé des appareils à la pomme.

Apple domine le classement des smartphones les plus vendus

En 2021, on retrouvait 7 iPhone, deux Xiaomi et un Samsung dans le top 10 des smartphones les plus vendus. Cette année, avec 8 iPhone dans le classement, la domination d’Apple est sans pareille. C’est l’iPhone 13 qui domine les ventes avec 5 % de part de marché, devant l’iPhone 13 Pro Max et ses 2,6 % de part de marché.

À la troisième place du podium, on retrouve l’iPhone 14 Pro Max. C’est la première fois qu’une telle variante fait mieux que le modèle classique, qui est relégué à la 7e position. Lors de la présentation des iPhone 14, les fans d’Apple ont été très déçus du nombre limité de changements sur l’iPhone 14 par rapport à l’iPhone 13 précédent, et ont donc pour la plupart préféré se tourner vers les versions Pro, qui sont cette année beaucoup plus intéressantes.

Les deux smartphones de Samsung qui ont réussi à se faire une place dans le classement ne sont autres que les Galaxy A13 et Galaxy A03, deux smartphones très abordables. Notons également l’absence du nouvel iPhone 14 Plus. Depuis plusieurs mois, nous rapportions que ce modèle était devenu le moins populaire du catalogue d’Apple, à cause notamment des importantes améliorations apportées aux Pro et Pro Max, placés seulement quelques centaines d’euros plus chers.

Source : Counterpoint