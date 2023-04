iPhone 15 Pro Max : Apple pourrait augmenter les prix de manière inédite, ça va faire très mal au portefeuille

C’est une chose qu’Apple augmente le prix de ses iPhone chaque année. C’en est autre de l’augmenter de 48 %. C’est pourtant bien ce que s’apprête à faire la firme de Cupertino avec l’iPhone 15 Pro Max, à en croire un récent rapport du média chinois UDN. Malgré tout, il est encore un peu tôt pour paniquer. Explications.

Il est désormais admis — légèrement à contrecœur — que chaque nouvel iPhone coûtera plus cher que le précédent. Apple n’est d’ailleurs pas le seul constructeur à user de cette stratégie, justifiée aussi bien par des raisons matérielles que marketing. Aussi, personne n’a vraiment été étonné d’apprendre que ce dernier prévoit d’augmenter ses prix pour l’iPhone 15 Pro par rapport à son prédécesseur.

Ce qui est plus étonnant en revanche, pour ne pas dire inquiétant, c’est justement le montant de cette augmentation, que vient de révéler le média chinois UDN. En effet, on s’attendait à ce que le modèle Pro Max dépasse pour la première fois la barre symbolique des 1500 €, contre 1479 € pour l’iPhone 14 Pro Max. Mais selon la source d’UDN, le prochain flagship d’Apple pourrait coûter bien plus cher que cela.

Sur le même sujet —L’iPhone 15 Pro aurait finalement des boutons physiques, Apple face à de gros problèmes de production

Apple pourrait augmenter les prix de 48 % sur l’iPhone 15 Pro Max

En effet, UDN affirme que l’iPhone 15 Pro Max serait commercialisé au prix de 20 000 yuans en Chine, soit… près de 2650 euros en France. Il s’agirait donc d’une augmentation sans précédent dans l’histoire de la gamme. Toutefois, quelques éléments permettent de douter de cette fuite. Premièrement, UDN indique que l’augmentation des prix serait de 48 % sur le modèle Pro Max. Or, nous sommes ici sur une augmentation de 56 % avec le tarif indiqué par le média.

Avec 48 % d’augmentation, nous arrivons plutôt à 2189 €, ce qui, on conviendra, reste malgré tout assez onéreux. Difficile donc de savoir comment UDN a effectué son calcul. De plus, bien qu’Apple nous ait habitués à des hausses de prix, une augmentation aussi significative reviendrait à prendre un risque commercial démesuré, d’autant plus en pleine période de baisse du pouvoir d’achat.

D’un autre côté, d’autres facteurs penchent du côté de la hausse des prix. Nous savons par exemple que l’iPhone 15 Pro Max devrait arborer les bordures les plus fines du monde, ce qui implique une augmentation des coûts de production. Même son de cloche pour la puce A17, gravée en 3 nm. En d’autres termes, même si elle ne sera peut-être pas de 48 %, il faut bien s’attendre à une facture salée.

Source : UDN