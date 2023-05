Les possesseurs d’iPhone ne renouvellent pas leur appareil aussi souvent qu’on l’imagine

Une nouvelle étude démonte la théorie selon laquelle les possesseurs d'iPhone renouvellent fréquemment leur smartphone.

Il y a quelques semaines, CIRP nous révélait que les utilisateurs les plus accros à leur iPhone ne sont pas ceux qu’on imagine. L’institut revient aujourd’hui avec une nouvelle étude qui démystifie la croyance selon laquelle les possesseurs d’iPhone renouvellent leurs appareils plus souvent que la moyenne. Ainsi, selon les chiffres publiés par les analystes, depuis 2019, seul un possesseur d’iPhone sur dix renouvelle son appareil chaque année. La très grande majorité (61 %) renouvelle son smartphone tous les deux à trois ans.

Le succès des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max en 2022 a permis à Apple d’engranger de gros bénéfices et de devenir, pendant un court laps de temps, le leader des ventes de smartphones. À en croire CIRP, ce plébiscite résulte de circonstances favorables : les acheteurs américains, les principaux clients de la marque, ont rongé leur frein de 2019 à 2021 et ont « craqué » en 2022, aidés en cela par les aides financières accordées par le gouvernement en réponse à la crise du Covid-19. Pour les analystes, les restrictions sanitaires et l’interdiction de voyager ont été bénéfiques pour les ventes d’iPhone.

Cette étude prouve que les clients d'Apple n'achètent pas systématiquement le dernier iPhone

D’après les analystes, le retour à la normale risque d’être plus dur pour Apple. Sur le site 9To5Mac, un propriétaire d’iPhone déclare à juste titre qu’il n’est pas vraiment nécessaire de procéder à une mise à jour alors que le marché des téléphones est arrivé à maturité. « Mon iPhone 13 Pro me durera 4-5 ans au lieu d’acheter un nouveau téléphone chaque année comme en 2016 ».

Cette tendance à garder son iPhone est donc de mauvais augure pour Apple. Les iPhone 15 devraient être officialisés à l’automne 2023. Apple parviendra-t-il à convaincre les acheteurs potentiels d’abandonner leur ancien iPhone au profit d’un appareil encore plus cher ? La proposition de la compagnie devra être plus forte qu’une simple retouche esthétique ou une Dynamic Island pour convaincre un public échaudé par un contexte économique défavorable.