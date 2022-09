iPhone 14 : site surchargé, délais de livraison qui s’allongent, les galères des précommandes commencent

Apple vient enfin de mettre en vente ses nouveaux iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les smartphones font un carton. Les délais de livraison commencent déjà à s’allonger.

Apple a dévoilé mercredi dernier 4 nouveaux iPhone 14, et ceux-ci viennent d’être proposés en précommande à partir de ce vendredi 9 septembre à 14 heures. D’après plusieurs clients sur les réseaux sociaux, le lancement a été plutôt mouvementé. Sans surprise, des milliers de clients se sont rués sur le site officiel d’Apple à l’heure d’ouverture des précommandes, ce qui n’a pas manqué de surcharger les serveurs de l’entreprise.

Beaucoup rapportent avoir rencontré des difficultés à valider leur commande, notamment à cause de plantages du site. Comme on pouvait s’y attendre, les iPhone 14 ont donc fait un véritable carton dès leur mise en vente, et cela se confirme quand on voit les délais de livraison s’allonger d’heure en heure.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ne seront pas livrés avant octobre

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max semblent avoir été les modèles les plus plébiscités à l’ouverture des ventes, probablement car il s’agit des appareils qui offrent le plus de changements par rapport à la génération précédente. Non seulement ceux-ci proposent enfin un nouveau design sans encoche, mais sont également équipés d’un nouveau capteur photo de 48 MP ou encore d’un capteur ultra grand-angle encore plus performant, tous deux étant capables de capturer de meilleurs clichés la nuit.

Alors que les premiers clients seront livrés dès le 16 septembre prochain, le site d’Apple indique désormais que les deux modèles Pro ne seront expédiés qu’à partir du mois d’octobre. Si vous avez raté l’ouverture des ventes, vous devrez donc patienter au moins un mois avant de recevoir votre smartphone. Apple s’attendait à ce que son iPhone 14 Pro Max devienne le modèle le plus populaire malgré son prix très élevé atteignant presque les 2000 euros, et l’entreprise semble avoir vu juste.

Les iPhone 14 et 14 Plus semblent moins populaires, puisqu’ils ne sont pas encore concernés par les retards de livraison au moment où nous écrivons cet article. Vous pouvez toujours recevoir l’iPhone 14 dès le 16 septembre prochain, tandis qu’il faudra patienter jusqu’au 7 octobre pour l’iPhone 14 Plus. Ce dernier a connu des retards de livraisons d’écrans de la part des fournisseurs d’Apple, et a donc vu sa date de lancement être décalée.