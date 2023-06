L’iPhone 14 Pro Max tombe à son prix le plus bas sur Amazon

270 € de réduction, c'est ce que propose Amazon en ce moment sur l'iPhone 14 Pro Max 128 Go. Le smartphone d'Apple est à son prix le plus bas sur le site depuis le lancement à 1209 € au lieu de 1479 €.

Si vous voulez vous offrir le plus récent et le plus abouti des iPhone, cette offre vous permet de l'avoir à son meilleur prix sur Amazon en profitant au passage d'une belle réduction. Au lieu de 1479 € chez Apple, l'iPhone 14 Pro Max est à 1209 € sur Amazon en ce moment. L'économie à réaliser est de 270 €, ce qui correspond à une réduction de 18%.

Si vous trouvez ce modèle trop grand, l'iPhone 14 Pro fait aussi l'objet d'une réduction. Il est affiché à 1105 € au lieu de 1329 €, ce qui correspond à une baisse de prix de 224 € (-17%). Dans les deux cas, il s'agit d'une bonne affaire qui vous permet de réaliser une belle économie.

iPhone 14 Pro Max : un prix en chute libre

Notez que l'iPhone 14 Pro Max est vendu bien plus cher chez la plupart des concurrents et qu'il n'a pas perdu un centime sur le site d'Apple. Ce qui rend encore plus intéressante cette remise de 270 € qui ne devrait pas rester disponible pendant longtemps.

Pour en venir aux caractéristiques de l'iPhone 14 Pro Max, il se distingue de ses prédécesseurs par un nouveau design marqué par une encoche plus discrète se présentant sous la forme d'une pilule. Celle-ci est de surcroit dynamique et s'anime pour rendre l'encoche moins statique.

Sous le capot, l'iPhone 14 Pro Max dispose de la puce Apple A16 Bionic, un processeur 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique. La partie graphique quant à elle est gérée par un GPU 5 cœurs et Neural Engine 16 cœurs pour l'intelligence artificielle.

L'écran Super Retina de l'iPhone 14 Pro Max est de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour la première fois, Apple mise sur un capteur photo haute résolution de 48 Mpx. Il est associé à un capteur ultra grand-angle de 12 MP et à un téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 3X. L'iPhone 14 Pro Max intègre aussi une technologie de sécurité qui alerte automatiquement les services de secours en cas de chute.

Enfin, comme nous avons pu le constater lors de notre test de l'iPhone 14 Pro Max, sa batterie de 4300 mAh peut tenir deux jours sur une charge. La charge rapide n'est toujours pas une flèche chez Apple. Mais vous pouvez regagner 50% de charge en 30 minutes.