L’iPhone 14 Pro Max est deux fois moins cher qu’à sa sortie, vite !

Lancé à 1609 € dans sa version avec 256 Go de stockage, l'iPhone 14 Pro Max est disponible à moitié prix. Cette offre est à retrouver chez Certideal, le spécialiste français des iPhone reconditionnés.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Un peu plus de deux ans après sa sortie, l'iPhone 14 Pro Max n'a rient perdu de son attrait. Le smartphone reste d'ailleurs très populaire en 2025, surtout quand l'occasion se présente de l'acheter à un tarif bien plus intéressant qu'au lancement.

Il fallait en effet débourser 1609 € pour s'offrir l'iPhone 14 Pro Max de 256 Go à sa sortie, ce qui pouvait en refroidir plus d'un. Mais en ce moment, vous pouvez l'acheter à un prix plus accessible. Il est en effet disponible chez Certideal à partir de 767,99 €, soit à moins de la moitié de son prix de lancement.

Il s'agit ici d'un modèle reconditionné. Certideal le propose en différents grades. La version de grade premium s'affiche ainsi à 879 €, dans un état quasi neuf. À ce prix-là, cela reste une très bonne affaire. Toutes les versions ont été testées et sont 100% fonctionnelles. Vous bénéficiez en outre d'une garantie de 2 ans.

iPhone 14 Pro Max : une fiche technique toujours aussi solide

Avec sa puce A16 Bionic, l'iPhone 14 Pro Max offre des performances solides dans tous les cas de figure. Que ce soit pour les usages classiques du quotidien ou pour des tâches plus gourmandes comme les jeux 3D, vous ne rencontrerez aucun problème de fluidité.

Le smartphone dispose d'un grand écran OLED de 6,7 pouces (2796 x 1290 px), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et un bon pic de luminosité à 2000 nits. La dalle est également compatible HDR10 et Dolby Vision. La version en promotion ici est celle disposant de 256 Go d'espace de stockage.

La partie photo est polyvalente et se compose de 3 capteurs : un module principal (grand-angle) de 48 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et enfin un téléobjectif de 12 MP pour des zooms sans bruit. Enfin, comme nous avons pu le constater pendant notre test de l'iPhone 14 Pro Max, il offre une autonomie confortable allant jusqu'à 2 jours.