iPhone 14 Pro : l’usine de fabrication fermée, des pénuries sont à prévoir

L’usine de Foxconn qui fabrique les iPhone 14 Pro et Pro Max est fermée. La région a été placée en confinement à la suite d’une résurgence du Covid-19. Le patron du sous-traitant craint que cela entraine une pénurie de smartphones sur la fin d’année. Associée à la forte inflation et des conditions géopolitiques tendues, cette fermeture aurait également une autre conséquence : une baisse du chiffre d’affaires.

En France, le Covid-19 continue de circuler. Selon les chiffres officiels, le virus a fortement circulé dans le pays entre septembre et octobre. Mais cela n’est pas suffisant pour mettre en place les restrictions que nous avons connues en 2020 et 2021. Par exemple, le masque reste fortement conseillé dans les transports en commun, mais pas obligatoire. En revanche, dans d’autres pays, des mesures de confinements locales sont encore en cours.

C’est notamment le cas en Chine où le virus est très actif depuis octobre. Et cela ne cesse de grimper depuis. Le nombre de nouveaux cas est au plus haut sur les six derniers mois. Certaines régions sont donc à nouveau soumises à un confinement. C’est notamment le cas de la métropole de Zhengzhou où se trouve une importante usine de fabrication de Foxconn. Depuis plusieurs semaines, cette usine ne fonctionne plus. Plusieurs jours avant, des milliers d'ouvriers y avaient quitté leur travail par peur du virus. Cette même usine avait déjà dû fermer en mai 2022 pour les mêmes raisons.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max seront difficiles à trouver à Noël

Vous le savez : Foxconn est le principal sous-traitant d’Apple sur la fabrication d’iPhone. Dans l’usine de Zhengzhou, ce sont les iPhone 14 Pro et Pro Mas qui y sont produits. Des modèles qui, à en croire Foxconn et Apple, seront plus difficiles à dénicher en magasin sur cette fin d’année. Un coup dur pour la firme de Cupertino dont une grande partie des ventes se concentre sur le dernier trimestre calendaire, à l’occasion de Thanksgiving et Noël.

Selon le patron de Foxconn, qui s’est exprimé à l’occasion d’une réunion d’information financière, les revenus de l’entreprise sur les produits grand public devraient être, au mieux, stables, voire en légère baisse. La fermeture, d’une durée indéterminée, de l’usine, associée à l’inflation mondiale et aux conditions géopolitiques tendues, amène le dirigeant à émettre des prévisions pessimistes sur le marché des biens électroniques. Il s’attend également à une baisse des marges sur ce type de produits. Est-ce que cela sous-entend qu’Apple pourrait revoir à la hausse ses prix de vente ? Ce n’est pas impossible.

