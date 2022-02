iPhone 14 Pro : Apple utiliserait enfin 8 Go de RAM

L’iPhone 14 Pro sera sans surprise le smartphone le plus puissant d’Apple à sa sortie en septembre 2022, mais ce ne serait pas seulement grâce à son processeur. L’appareil embarquerait 8 Go de RAM, contre 6 Go sur l’iPhone 13 Pro.

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max actuels utilisent 6 Go de RAM, contre seulement 4 Go sur les modèles 13 et 13 mini. C’est bien moins que la plupart des smartphones Android dans cette tranche de prix, qui utilisent le plus souvent un minimum de 8 Go de RAM. Pour la nouvelle génération d’iPhone 14 Pro, Apple pourrait bien s’aligner pour la première fois sur ses concurrents.

Selon le leaker “yeux1122” sur le blog coréen Naver, les iPhone 14 Pro et Pro Max utiliseraient 8 Go de RAM, une première chez Apple. Les smartphones disposeraient donc enfin de la même quantité de mémoire vive que les smartphones Android haut de gamme, bien que ceux-ci montent pour la plupart à 12 Go, voire 16 Go de RAM pour certains modèles.

Les modèles iPhone 14 et 14 Max toujours bloqués à 6 Go de RAM ?

Bien que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max vont vraisemblablement bénéficier de 8 Go de RAM, la hausse devrait être identique sur les modèles plus abordables, les iPhone 14 et 14 Max. Ceux-ci pourraient profiter de 6 Go de RAM, soit 2 Go supplémentaires par rapport aux iPhone 13 et 13 mini. En collaboration avec une puce A16 surpuissante, mais toujours gravée en 5 nm, ces gigaoctets de RAM en plus devraient contribuer à rendre la prochaine génération encore plus rapide.

L’augmentation de la RAM sur les modèles Pro et Pro Max n’est pas vraiment une surprise, puisque l’analyste Jeff Pu avait déjà annoncé qu’Apple allait équiper ses smartphones de 8 Go de mémoire vive. L’analyste avait d’ailleurs aussi annoncé que les appareils utiliseraient une configuration photo à trois caméras, avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 12 MP.

Le passage à un capteur de 48 MP serait également une première pour Apple, qui utilisait jusqu’à présent depuis de nombreuses années des capteurs grand-angles de 12 MP. Ce nouveau capteur permettrait notamment enfin aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de filmer en 8K, plusieurs années après les smartphones Android.

Source : Naver