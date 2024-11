L'iPhone 14 Plus est en baisse de prix à la Fnac ! À l'occasion de l'avant-première du Black Friday, les adhérents titulaires de la carte Fnac+ peuvent économiser près de 200 euros sur l'achat du smartphone Apple.

Pour ce bon plan dédié aux avant-premières du Black Friday, nous vous invitons à prendre la direction du site de la Fnac où l'enseigne française a décidé de baisser le prix de l'iPhone 14 Plus. Affiché en temps normal à 869 euros, le smartphone Apple proposé dans un coloris mauve voit son tarif diminuer à 679 euros. À titre d'information, l'offre promotionnelle est réservée au clients porteurs de la carte Fnac+.

Lancé il y a plus de deux ans, l'iPhone 14 Plus est un smartphone qui est doté d’un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une définition de 2778 x 1284 pixels. Le téléphone signé Apple est aussi équipé du processeur Apple A15 Bionic, d'une batterie Li-Ion de 4323 mAh, du système d'exploitation iOS 16 et d'une mémoire vive de 6 Go de RAM.

La partie APN est constituée d'un double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) et d'une caméra TrueDepth de 12 MP. De son côté, la connectivité se compose de la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC et d'un port Lightning. Pour en savoir davantage sur l'appareil, vous pouvez jeter un oeil à notre article lié au test de l'iPhone 14 Plus.