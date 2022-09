iPhone 14 Plus : les précommandes sont décevantes, il fait moins bien que l’iPhone 13 mini

Ming Chi Kuo, le grand spécialiste d’Apple et de sa chaîne logistique, affirme que pour son premier weekend de préventes, les résultats de l’iPhone 14 (dans sa version “simple”) ne sont pas aussi bons que prévu.

À en croire l’analyste de TF International Securities (aux prédictions plus que fiables), le bilan du premier weekend de préventes des iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ne serait ni pire ni meilleur que le premier weekend de prévente de la génération précédente, les iPhone 13. Même si les commandes des modèles Pro et Pro Max sont plus conformes aux attentes de la marque à la pomme, pour une telle multinationale, qui a pour objectif d’augmenter ses profits coûte que coûte, c’est un mauvais résultat.

Si les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ont su trouver leur public, l’iPhone 14 est donc à la traîne. La faute peut-être à un prix de départ très élevé, qui incite les clients à s’orienter immédiatement vers les modèles les plus chers de la gamme. Cette forte demande pour les modèles Pro devrait avoir pour conséquence d’augmenter leur temps de livraison (estimé entre 5 et 6 semaines). À l’inverse, les iPhone 14 devraient bien se trouver en magasin le jour de leur commercialisation officielle, signe que les acheteurs les boudent.

L’iPhone 14 Plus fait moins bien que l'iPhone 13 mini et l’iPhone SE troisième génération

Une désaffection durable signifierait le ralentissement de la production d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Plus, un phénomène déjà constaté en début d’année avec l'iPhone 13 mini et l’iPhone SE de troisième génération. Une baisse des commandes auprès des sous-traitants de la compagnie mettrait encore plus à mal une industrie déjà sous tension du fait du manque de composants et de leurs prix très élevés.

Cela dit, tout ne va pas mal pour la firme de Cupertino. Ses smartphones les plus coûteux remportent toujours plus de succès: jusqu’ici, les précommandes d’iPhone 14 Pro Max sont supérieures à celles de l’iPhone 13 Pro Max. Selon Ming Chi Kuo, la demande pour les modèles les plus onéreux d’Apple devrait être solide jusqu’à la fin de l’année. Tout le monde n’a pas les moyens d’acheter un iPhone 14 Pro ou Pro Max, d’autant plus que le prix de l’iPhone 14 varie selon les pays. Si l’iPhone 14 ne remporte pas le succès escompté d’ici là, il est fort probable que la compagnie diminue fortement la fabrication d’iPhone 14 avant la fin de l’année, au grand dam de ses sous-traitants.

Source: Medium