iPhone 14 : Apple va réserver l’écran LTPO 120 Hz aux smartphones plus chers

Tous les iPhone 14 n'auront pas droit à un écran LTPO 120 Hz. D'après une fuite, Apple réservera l'écran avec une fréquence de rafraîchissement élevée aux éditions Pro, plus chères et sophistiquées. Les versions abordables se contenteront à nouveau d'un écran 60 Hz.

Avec la gamme des iPhone 14, Apple va accentuer les éléments qui permettent de différencier les éditions Pro, plus haut de gamme, des modèles standards. D'après les dernières rumeurs, il semblerait que seuls les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max auraient droit à un nouveau chipset, le SoC A16 Bionic. Les modèles plus abordables, les iPhone 14 et 14 Max, devraient se contenter d'une puce A15, comme les iPhone 13.

La même stratégie serait apparemment réservée aux écrans. D'après les informations relayées par Shadow_Leak, un informateur influent sur Twitter, il semblerait qu'Apple réserve l'écran LTPO aux éditions Pro. La technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor), déjà exploitée sur plusieurs smartphones haut de gamme, permet d'adapter dynamiquement et intelligemment la fréquence dans la dalle afin de limiter sa consommation énergétique.

Pas d'écran 120 Hz sur les iPhone 14 plus abordables

De facto, seuls les iPhone 14 Pro profiteraient d'un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les modèles plus abordables seraient cantonnés à 60 Hz. C'est dommage quand on pense que la plupart des téléphones Android haut de gamme bénéficient désormais d'une dalle de 120 Hz. C'est notamment le cas de tous les modèles de la gamme des Galaxy S22 de Samsung.

Pour mémoire, la marque californienne avait déjà procédé de la sorte avec les iPhone 13. Seuls les iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max ont hérité d'un écran 120 Hz LTPO. De leur côté, les iPhone 13 et 13 mini se sont retrouvés avec un écran limité à 60 Hz. Ces derniers mois, plusieurs rumeurs avaient pourtant laissé penser que l'écran 120 Hz serait proposé sur tous les modèles d'iPhone 14.

L'informateur évoque aussi la quantité de mémoire vive intégrée à chaque édition pour épauler le chipset. En miroir de plusieurs rumeurs, l'informateur assure que tous les iPhone 14 hériteront de 6 Go de RAM. Apparemment, Apple n'a pas prévu d'intégrer 8 Go de mémoire vive aux éditions Pro. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 14. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.