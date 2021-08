iPhone 13 : Apple a testé un lecteur d’empreintes Touch ID sous l’écran

Apple a bien failli intégrer un lecteur d'empreintes digitales Touch ID sous l'écran des iPhone 13. D'après les informations de Bloomberg, le géant de Cupertino se serait finalement ravisé et décidé d'abandonner l'idée, en dépit de la généralisation du masque sanitaire. Cette nouveauté devrait attendre l'année prochaine et le lancement des iPhone 14. En parallèle, Apple travaille sur une solution permettant de cacher les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID sous la dalle tactile.

D'après les informations recueillies par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et source intarissable d'informations sur les plans d'Apple, le groupe fondé par Steve Jobs a bien testé des iPhone 13 équipés d'un lecteur d'empreintes Touch ID caché sous l'écran. La rumeur évoquant l'arrivée de cette fonctionnalité date déjà de plusieurs mois.

Alors que les masques buccaux sont obligatoires dans la plupart des pays, la reconnaissance faciale Face ID, inaugurée en 2017 sur l'iPhone X, est devenue moins pratique que le traditionnel lecteur d'empreintes. Dans ce contexte, Apple a planché sur une technologie permettant de cacher le capteur sous la dalle.

Apple réserverait le Face ID sans encoche aux futurs iPhone Pro

Aux dires de Mark Gurman, la solution d'Apple n'est pas encore au point. Elle ne sera donc pas intégrée aux iPhone 13. Après des mois d'expérimentations, l'entreprise a préféré reporter la fonctionnalité. La nouvelle génération d'iPhone devra se contenter de Face ID. Selon le journaliste, Apple devrait par contre inaugurer le Touch ID sous l'écran dès l'année prochaine sur les iPhone 14. C'est également l'avis de Ming-Chi Kuo, un analyste réputé du monde de la technologie.

Dans son rapport, Mark Gurman assure aussi qu'Apple développe actuellement une solution permettant de glisser les capteurs TrueDepth, indispensables au fonctionnement de Face ID, sous la dalle. De facto, l'encoche pourrait complètement disparaître. Apple étudie actuellement la possibilité de réserver ce Face ID sous l'écran à ses futurs iPhone Pro.

Les modèles plus abordables devraient soit se contenter d'une reconnaissance faciale avec encoche (comme les iPhone actuels) ou d'un lecteur d'empreintes Touch ID sous l'écran. Les iPhone moins chers pourraient donc être dépourvus de Face ID. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs iPhone. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Bloomberg