iPhone 13 : il est facile de faire passer un smartphone d’occasion pour un neuf

Attention, il est très facile de faire passer un iPhone 13 d'occasion pour un smartphone neuf ! Comme le montre une vidéo, il existe des astuces simples permettant de sceller une boîte officielle déjà ouverte.

Après une semaine de précommande, les iPhone 13 viennent d'arriver sur le marché. Malheureusement, de nombreuses éditions sont en rupture de stock chez la plupart des revendeurs. Sur Amazon par exemple, l'iPhone 13 Pro Max, l'édition la plus haut de gamme, est en pénurie. Le site de e-commerce annonce un retour en stock dans le courant du mois d'octobre pour la plupart des versions. Certains modèles ne seront pas expédiés avant un délai de deux mois.

Les internautes qui n'ont pas précommandé leur nouvel iPhone 13 risquent alors de se tourner vers le marché de l'occasion. Sur des sites d'annonces en ligne, comme Facebook Marketplace, on trouve de nombreux iPhone 13 en vente à prix légèrement plus élevés que le prix affiché chez Apple. Ces internautes affirment que l'iPhone est neuf et qu'il n'a pas été utilisé. Pour preuve, ils mettent souvent en évidence la boîte officielle scellée des iPhone 13. Ces internautes cherchent à générer des bénéfices en revendant des iPhone achetés chez un revendeur agréé.

Il est très simple de sceller la boîte d'un iPhone 13

Cependant, une boîte scellée n'est pas une preuve que l'iPhone 13 n'a jamais été utilisé. Comme le montre une vidéo publiée par DuanRui, un internaute qui partage régulièrement des photos et informations fiables sur la technologie, il est très facile de sceller une boite officielle. “Il ne faut qu'une minute pour remettre un iPhone 13 Pro Max d'occasion dans une tout nouvelle boîte non ouverte”, explique DuanRui. La séquence provient initialement des réseaux sociaux chinois.

Lire aussi : de nombreuses applications sont privées de l’écran 120 Hz des iPbone 13 Pro

Dans la vidéo, on aperçoit placer les autocollants officiels de la marque de manière à cacher le fait que la boîte ait déjà été ouverte. En quelques secondes, et une poignée de manipulations plutôt simples, la boîte parait comme neuve. En conséquence, il est possible que l'iPhone dans la boîte comporte des signes d'utilisation (rayures…) à l'insu de l'acheteur. On vous conseille de faire preuve de prudence si vous décidez d'acheter un iPhone 13 en passant par le marché de l'occasion.