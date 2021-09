iPhone 13 Pro : de nombreuses applications sont privées de l’écran 120 Hz

L'iPhone 13 Pro est recouvert d'un écran 120 Hz ProMotion du plus bel effet. Malheureusement, de nombreuses applications iOS tierces sont actuellement privées de cette fonctionnalité tant attendue. Apple s'engage à corriger rapidement le tir.

Parmi les grandes nouveautés des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, on trouve l'écran ProMotion. Similaire à celui déjà intégré aux iPad Pro, l'écran adapte la fréquence de rafraîchissement de la dalle aux besoins des utilisateurs. Si vous jouez à un jeu vidéo ou si vous faites défiler un fil d'actualité Twitter ou Facebook, l'écran monte à 120 Hz pour offrir une expérience ultra fluide. Si vous affichez une image fixe, la fréquence retombe à 10 Hz afin d'économiser l'énergie de la batterie.

Malheureusement, le 120 Hz n'est pas disponible sur toutes les applications tierces. D'après les constatations de plusieurs développeurs iOS, comme Christian Selig, de nombreuses applications proposées sur l'App Store affichent encore des animations cantonnées à 60 Hz. Plusieurs utilisateurs ont remarqué ce défaut en désactivant et en réactivant l'option écran 120 Hz dans les réglages du smartphone.

Apple s'engage à débrider l'écran 120 Hz des iPhone 13 Pro pour les apps tierces

Dans un communiqué adressé à 9to5Mac, Apple s'est engagé à permettre aux développeurs d'applications d'exploiter la technologie ProMotion sur leurs applications. Pour bénéficier du 120 Hz, les développeurs devront inscrire leurs applications à un programme sur l'App Store. La documentation nécessaire sera bientôt mise en ligne.

Sans surprise, Apple va trier sur le volet les applications qui seront autorisées à afficher du 120 Hz sur iPhone afin de limiter l'impact de cette fonctionnalité sur l'autonomie. La firme de Cupertino va réserver l'écran ProMotion aux applications qui proposent des fonctionnalités susceptibles de profiter du 120 Hz, comme les jeux sur mobile.

Notez que toutes les applications proposées par Apple, comme Apple Music, Réglages, Notes ou Messages, sont bien compatibles 120 Hz. Les animations de ces applications sont donc beaucoup plus fluides et réactives que sur l'iPhone 13 standard ou l'iPhone 13 mini. Dès les premiers instants de la prise en main, la différence est notable entre l'écran 120 Hz de l'iPhone 13 Pro et l'écran 60 Hz d'un iPhone 12 Pro. C'est très agréable pour les jeux qui demandent de la réactivité et de bons réflexes.

Source : 9to5Mac