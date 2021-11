iPhone 13 : le cofondateur d’Apple Steve Wozniak est déçu, il ressemble trop à l’iPhone 12

Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, est déçu par son nouvel iPhone 13. D'après le concepteur des premiers ordinateurs de la marque, la nouvelle gamme d'iPhone est trop proche des iPhone 12. Il assure ne pas être en mesure de faire la différence entre les deux générations. C'est loin d'être la première fois que Steve Wozniak se montre très critique envers les derniers produits d'Apple.

En septembre dernier, Apple a annoncé les iPhone 13. Avec leur design presque inchangé et des évolutions mineures (mais appréciables), les iPhone 13 s'imposent comme une génération de transition. Les derniers smartphones d'Apple sont en effet très proches des iPhone 12 lancés fin 2020, que ce soit visuellement d'un point de vue visuel ou hardware.

Cette extrême ressemblance n'a pas échappé à Steve “Woz” Wozniak, le célèbre cofondateur d'Apple. Comme toujours, l'informaticien, un des pionniers de l’industrie micro-informatique, s'est procuré l'un des nouveaux iPhone 13 pour se faire un avis sur l'évolution d'Apple.

Steve Wozniak tacle les iPhone 13 d'Apple

Le constat est plutôt acerbe. D'après Steve Wozniak, les iPhone 13 sont excessivement proches des iPhone 12. “J'ai le nouvel iPhone, je ne peux pas vraiment faire la différence”, déclare Steve Wozniak, visiblement déçu du terminal. Visuellement, il est en effet aisé de confondre les deux générations, qui se distinguent presque exclusivement grâce à une encoche de taille réduite. “Le logiciel qu'il contient s'applique aux anciens iPhones, je suppose”, poursuit “Woz”.

L'ancien partenaire de Steve Jobs s'est aussi dit inquiet par le format des iPhone 13. “Je m'inquiète de l'ampleur et de la taille… mais je ne l'étudie pas”, précise l'informaticien. D'année en année, Apple a en effet augmenté la taille des modèles les plus grands. Avec l'iPhone 13 Pro Max et son prédécesseur, l'iPhone 12 Pro Max, la marque a atteint des sommets avec un écran tactile de 6,7 pouces.

Ces dernières années, le cofondateur d'Apple a régulièrement critiqué les dernières productions des équipes de Tim Cook. Peu après la sortie de l'iPhone X, il a estimé que le smartphone était beaucoup trop compliqué à utiliser. “J'aime que les choses soient aussi simples, compréhensibles et directes que possible. Avec les smartphones, les choses sont devenues de plus en plus compliquées”, jugeait Wozniak. Pour mémoire, il n'a pas non plus été séduit par l'Apple Watch lors de sa sortie.

Source : Yahoo Finance