Nubia Red Magic 5S : écran 144 Hz, S865+…le smartphone gaming s’attaque au ROG Phone 3

Nubia vient de lever le voile sur le Red Magic 5S, une version légèrement améliorée du Red Magic 5G. Le smartphone gaming se distingue par son écran 144 Hz, une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge 55W, le SoC Snapdragon 865+ de Qualcomm et 16 Go de RAM. Avec sa solide fiche technique, il s’attaque de front au ROG Phone 3 d’Asus.

Ce 28 juillet, Nubia, filiale de ZTE, a présenté le Red Magic 5S lors d’une conférence en Chine. Il s’agit d’une version améliorée du Red Magic 5G lancé en mars dernier. Cette nouvelle itération se distingue de son prédécesseur par l’intégration du nouveau chipset de Qualcomm, le Snapdragon 865+, de quoi tenir tête au ROG Phone 3 d’Asus du côté des performances.

Sur le même sujet : notre test du Nubia Red Magic 5G

Voici la fiche technique du Red Magic 5S de Nubia

Nubia Red Magic 5S Dimensions 168.6 x 78 x 9.8 mm Poids 218 g Ecran 6,65 pouces

Full HD+ AMOLED

144 Hz

Gorilla Glass 6 Chipset Snapdragon 865+ (7nm) OS Android 10 RAM 8/12/16 Go Stockage 128/256 Go microSD Non Capteur principal 64 MP f/1.8

8 MP grand angle

2 MP Macro Capteur secondaire 8 MP, f/2.0 Batterie 4500 mAh(recharge rapide 55W) 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau NC

Comme son prédécesseur, le Red Magic 5S est construit autour d’un écran 6,65 pouces Full HD+ AMOLED qui offre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un échantillonnage de 240 Hz. Nubia a placé un lecteur d'empreintes digitales sous la dalle OLED. La marque chinoise intègre des touches physiques dédiées au jeu sur mobile sur les tranches et un système de vibrations 4D pour une meilleure immersion.

Le smartphone gaming est alimenté par le SoC Snapdragon 865+ couplé à 8, 12 ou 16 Go de mémoire vive et 128/256 Go de stockage interne. Le Red Magic 5S offre donc des performances légèrement supérieures au Red Magic 5G. L’autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire de 55W. Pour éviter la surchauffe, on retrouve un système de refroidissement maison mis au point par Nubia.

Enfin, Nubia mise à nouveau sur un triple capteur photo composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un second capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sur la face avant, la firme intègre un capteur pour les selfies de 8 mégapixels.

Prix et date de sortie du Red Magic 5S

Le Nubia Red Magic 5S sortira en Chine dès le 1er août 2020 au prix de départ de 3799 yuans, soit approximativement 460 euros. Découvrez la grille tarifaire complète appliquée sur le marché chinois :

Nubia Red Magic 5S 8 Go / 128 Go – 3799 yuans (460€)

Nubia Red Magic 5S 12 Go / 256 Go – 4399 yuans (530 € )

Nubia Red Magic 5S 16 Go / 256 Go – 4999 yuans (600 €)

Le smartphone gaming débarquera sur le marché européen dans le courant du mois de septembre 2020. En France, on peut tabler sur un prix similaire au Red Magic 5G. Pour rappel, le terminal est disponible en deux versions : 128Go/8Go pour 579 €, et 256Go/12Go pour 649 €. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.