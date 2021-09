iPhone 13 : changer l’écran chez un réparateur non agréé désactivera Face ID

Alors qu’Apple rend toujours plus compliqué le travail des réparateurs indépendants, ceux-ci ne devraient plus être en mesure de changer l’écran des iPhone 13 sous peine de désactiver de manière permanente Face ID.

Après avoir refusé d’aider les boutiques indépendantes à réparer ses produits en gardant pour lui les pièces officielles, Apple a décidé de garder le contrôle absolu sur ses nouveaux iPhone 13. En effet, si vous cassez malencontreusement l’écran de votre nouveau smartphone, il n’est plus du tout recommandé de faire changer son écran chez un réparateur non agréé.

La chaîne YouTube Phone Repair Guru a testé le remplacement de l'écran d'un iPhone 13 et a découvert que, même si l'écran de remplacement est un composant officiel d'Apple, Face ID sera désactivé. Il semble qu'Apple ait directement lié l'écran au système Face ID, et s'il détecte un nouvel écran, Face ID sera désactivé automatiquement.

Il faudra aller dans un centre agréé pour faire changer son écran d’iPhone 13

Dans la vidéo, le réparateur a tenté d’installer deux écrans originaux d'iPhone 13 et dans les deux cas, Face ID était inopérant après le remplacement. Pourtant, après avoir remis l’écran d’origine, il a pu constater que Face ID était bien fonctionnel.

Le YouTuber Phone Repair Guru signale qu'il pourrait y avoir un moyen de contourner ce problème, mais cela implique de réaliser une opération que la plupart des ateliers de réparation seront tout simplement incapables de faire. En effet, déplacer les puces de l'ancien écran cassé vers le nouveau pourrait potentiellement faire croire à l’iPhone qu’il s’agit du même.

Il s'agit d'un nouveau coup dur pour les réparateurs non agréés, puisqu'Apple va donc vous forcer à vous diriger vers les Apple Store ou les centres de réparation agréés si vous souhaitez remplacer votre écran cassé sur vos iPhone 13. On imagine que peu d’utilisateurs accepteraient de perdre Face ID, puisqu’il s’agit de la seule méthode d’identification biométrique du smartphone. Pour rappel, changer l’écran des iPhone 13 mini, 13, 13 Pro et 13 Pro Max vous coûtera respectivement 251,10 €, 311,10 €, 311,10 € et 361,10 € hors garantie.