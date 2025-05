iPhone 13 : à 279 € seulement, le smartphone n’a jamais été aussi peu cher, vite !

Vous cherchez un iPhone qui tient aujourd’hui encore la route mais vous ne voulez pas y laisser un bras ? L’iPhone 13 est actuellement affiché à 279 € sur Cdiscount. Et cerise sur le gâteau, il s’agit d’un reconditionné en excellent état. C’est une aubaine à ne surtout pas manquer !

La marque à la pomme a su se démarquer de la concurrence en proposant des smartphones puissants au look haut de gamme. Mais pour vous offrir l’un des derniers modèles, il faudra débourser près de 1000 €. Vous ne souhaitez pas mettre une telle somme dans un téléphone mais l’expérience Apple vous tente ? Le reconditionné est une alternative plus économique et écologique.

En ce moment sur Cdiscount, l’iPhone 13 de 128 Go est affiché au prix sacrifié de 279,99 €. Et contrairement aux smartphones d’occasion, celui-ci est testé, réparé si besoin, avec une excellente batterie et surtout, il bénéficie de la garantie légale de conformité de 2 ans.

L’iPhone 13 : petit prix mais belles caractéristiques

L’iPhone 13 continue de s’imposer comme une valeur sûre sur le marché des smartphones, même plusieurs années après sa sortie. En effet, Apple n’a pas fait les choses à moitié. Ce modèle intègre la puissante puce A15 Bionic, un processeur conçu pour offrir rapidité, fluidité et efficacité énergétique. Il peut donc être utilisé pour les tâches les plus exigeantes et gourmandes en ressources.

Il est par ailleurs doté d’un bel écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces qui assure une excellente qualité d’affichage, avec des contrastes profonds et une très bonne luminosité.

La partie photo n’est pas en reste. On retrouve un double capteur arrière composé d’un grand-angle de 12 MP et d’un ultra grand-angle de 12 MP. Le tout est complété par une caméra selfie de 12 MP.

Enfin, pour l’autonomie, l’iPhone 13 embarque une batterie de 3240 mAh. C’est une belle capacité qui vous assure une utilisation amplement suffisante poire la journée. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPhone 13 ici.