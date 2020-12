iPhone 12 : le chargeur sans fil Magsafe enchaîne les problèmes

Les accessoires Magsafe ne fonctionneraient pas aussi bien que prévu. Le chargeur sans fil d’Apple provoque en effet des problèmes de sons sur les iPhone, tandis que l’écran ne réagit pas comme il le devrait avec la housse en cuir. Ces problèmes seraient causés par le jumelage NFC entre l’iPhone et les appareils.

Présentés comme une révolution par Apple lors de son lancement, le chargeur Magsafe et ses accessoires semblent connaître quelques soucis de fonctionnement. Des utilisateurs font en effet remonter des problèmes rencontrés lors de la charge de leur iPhone 12. Parmi eux, on retrouve notamment des dérèglements du son, que le téléphone émet à un niveau anormal lorsqu’il utilise Magsafe, que ce soit par le chargeur ou par la coque. Le son de verrouillage est par ailleurs concerné.

La housse en cuir présente elle aussi des dysfonctionnements. Alors que l’iPhone est censé affiché une petite animation lorsque son écran recouvert, il semblerait qu’un téléphone sur trois seulement remplisse cette fonction. Même constat pour l’animation liée à la coque. Parfois, celle-ci prend même plus de place que prévu sur l’interface. Ces soucis s’ajoutent à ceux déjà remontés par les utilisateurs, comme le fait que le chargeur MagSafe est plus lent sur l’iPhone 12 Mini que sur les autres iPhone.

Le jumelage NFC à l’origine des problèmes de Magsafe ?

Pour l’heure, seul un redémarrage du smartphone permet de régler les bugs. Bien sûr, il faut l’avoir préalablement retiré du chargeur, de sa coque ou de sa housse. Les dérèglements sonores, cependant, finissent par réapparaître au bout d’un certain temps. Plusieurs témoignages rapportent également qu’un reboot de l’iPhone aux paramètres d’usine n'empêche pas les problèmes de survenir.

À lire également : iPhone 12 – la puissance du chargeur MagSafe Duo ne tient pas ses promesses

Ces renseignements indiquent que la source des bugs se trouve probablement du côté du jumelage NFC entre le téléphone et les accessoires. Pour une raison inconnue, ce dernier ne fonctionne pas comme il devrait et cause les dysfonctionnements lors de la charge. Reste à espérer qu’Apple résolve rapidement la situation. Sachant qu’il est possible que la firme abandonne le port lightning dès 2021, mieux vaut que la charge sans fil soit sans faille d’ici là.

Source : iGeneration