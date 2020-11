iPhone 12 Pro ou Pro Max ? L’avis de ce photographe va vous aider à trancher

Vous hésitez entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ? Pour vous permettre de faire votre choix entre les deux smartphones haut de gamme d'Apple, un photographe professionnel a mis en ligne son retour d'expérience.

Cette année, Apple a décliné sa gamme d'iPhone 12 en 4 modèles : un iPhone 12 Mini, un iPhone 12 standard, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Orientés haut de gamme, les deux appareils estampillés Pro partagent de nombreux points communs : SoC A14 (5nm) avec 6 Go de RAM, la recharge sans fil MagSafe, un triple capteur photo et un scanner Lidar 3D.

Encore plus premium, l'iPhone 12 Pro Max a néanmoins quelques atouts de plus que son petit frère. Tout d'abord, il profite d'un écran de 6,7 pouces et d'une plus grosse batterie (3969 mAh). La variante offre aussi plusieurs avantages de taille pour les photographes et vidéastes.

Le capteur photo principal de 12 mégapixels se distingue par des pixels 47% plus grands que sur l'iPhone 12 Pro. L'objectif capte donc davantage de lumière. Il embarque aussi un zoom optique 5, un zoom numérique jusqu'à 12x et un téléobjectif plus long . Enfin, il est aussi doté d'une stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur grand-angle. Concrètement, ce nouveau système permet une stabilisation plus rapide. C'est idéal pour les vidéastes.

Un photographe a testé l'iPhone 12 Pro Max : voici son verdict

Dans ces conditions, on s'attend à ce que de nombreux acheteurs, dont des photographes en herbe, hésitent à acheter l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max. Pour aider ceux-ci à faire leur choix, Austin Mann, photographe professionnel, a publié le test de l'appareil photo du 12 Pro Max sur son site officiel.

D'après lui, l'iPhone 12 Pro Max permet de réaliser de meilleures photographies en basse luminosité. “Les scènes de ce type exploitent vraiment les principaux atouts matériels du Max. Le plus grand capteur peut collecter plus de lumière les pixels plus gros gardent le grain plus lisse sans en sacrifier les détails, et la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur grand-angle maintient l'image nette” explique Austin Mann. De plus, l'appareil photo de la version grand format est plus rapide et efficace.

Néanmoins, le photographe tempère et affirme que les différences perçues entre l'appareil de l'iPhone 12 Pro et du 12 Pro Max sont ténues. En plein jour, il n'y a d'ailleurs aucune différence entre les clichés réalisés. “Je n'ai décelé d'améliorations substantielles que dans des cas très précis” note le photographe.

Pour rappel, Apple propose l'iPhone 12 Pro au prix de départ de 1159€. De son côté, l'iPhone 12 Pro Max est commercialisé au tarif de 1259€, soit 100€ de plus. Pour quelle variante allez-vous craquer ? On attend votre avis dans les commentaires.

