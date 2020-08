iPhone 12 : les premières coques sont déjà disponibles !

Les iPhone 12 ne seront pas dévoilés avant plusieurs semaines. Pourtant, plusieurs accessoiristes ont déjà mis en ligne les premières coques compatibles avec l’iPhone 12 standard avec écran de 5,4 pouces. Ces protections offrent un nouvel aperçu du design de cette nouvelle génération d’iPhone. Comme prévu, Apple s’est fortement inspiré du design de l’iPhone 4.

Un groupe Facebook israélien composé de fans d’Apple a mis en ligne plusieurs photos montrant des maquettes d’iPhone 12 équipées de coques de protection. Plusieurs semaines avant la keynote, certains accessoiristes ont en effet déjà mis en vente leurs coques et étuis sur Amazon. C’est notamment le cas de marques comme Ahabipers, Kenzou ou encore ZtotopCase.

Apple recycle le design de l’iPhone 4

Pour mettre au point leurs accessoires dans les temps, les fabricants se sont probablement appuyés sur les schémas de fabrication des iPhone, fournis directement par Apple. Les coques sont compatibles avec l’iPhone 12 compact doté d’un écran de 5,4 pouces. On notera que certaines coques produites placent le scanner Lidar (le troisième capteur) au dos du smartphone. D’autres misent plutôt sur un double capteur photo. Les accessoiristes n’ont visiblement pas obtenu d’informations précises concernant le set up photo. Ces informations n’influencent en effet pas la production des étuis.

De même, les accessoires n’ont pas obtenu de données concernant la largeur de l’encoche. On ignore donc encore si Apple misera sur une encoche de taille réduite cette année ou si l’encoche façon iPhone X sera une nouvelle fois de retour. Par contre, les coques mettent en avant le cadre en métal anguleux similaire à celui de l’iPhone 4. Comme prévu, Apple recycle le design de son ancien flagship.

Aux dernières nouvelles, Apple aurait décidé de reporter le lancement des iPhone 12 au mois d’octobre 2020. Suite à la pandémie de Covid-19, la firme de Cupertino a en effet accumulé du retard dans son calendrier de production. La keynote présentée par Tim Cook devrait donc avoir lieu le 13 octobre 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les iPhone 12, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.