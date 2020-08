iPhone 12 : leur encoche sera aussi grosse que celle des iPhone 11, ça se confirme !

Les iPhone 12 devraient avoir tous une encoche aussi grosse que celle des iPhone 11. Des rumeurs prédisaient pourtant depuis plusieurs semaines une cure d’amincissement. Avant que des premières images de l’écran de l’un des modèles ne vienne semer le doute.

Quant on sait à quel point le design est important chez Apple, il y a de quoi se demander comment cette marque a pu maintenir sur autant de générations d’iPhone une encoche – au demeurant très grosse. Pourtant, après quelques heures d’utilisation, on comprend vite pourquoi Apple compte préserver coûte que coûte sa technologie de reconnaissance faciale sécurisée Face ID.

iPhone 12 : pour l’instant, les fuites accréditent une encoche identique à l’iPhone 11

Celle-ci repose en effet sur une série de capteurs sophistiqués qui sont tous logés dans cette encoche. Un ensemble de capteurs assez uniques dans l’industrie, à l’exception peut être des Pixel 4 qui, si leur dispositif fonctionne un peu autrement, disposent aussi d’une reconnaissance faciale sécurisée (et d’une épaisse bande noire sur le haut de l’écran). C’est qu’il faut le souligner, Face ID est aussi fiable que pratique.

Alors que certaines personnes – dont je fais partie – ne parviennent pas à utiliser durablement les lecteurs d'empreintes (si vous avez les mains souvent moites, vous en êtes quitte pour réenregistrer régulièrement vos empreintes ce qui est franchement agaçant), Face ID est une solution sécurisée qui sait se faire complètement oublier. Vous le paramétrez une fois. C’est tout. Considéré comme très sécurisé, le dispositif permet de tout faire sur iPhone.

Surprise encore possible sur le modèle le plus cher ?

Vous pouvez déverrouiller votre smartphone, pré-remplir automatiquement les mots de passe enregistrés, valider des paiements, ouvrir vos applications bancaires, tout cela sans jamais entrer le moindre code. Il suffit de regarder le smartphone de manière à lui faire comprendre votre intention. Il ne serait à l’évidence pas possible d’en faire de même avec un ensemble de capteurs au rabais.

Et c’est ainsi que l’une des meilleures fonctionnalités des iPhone se mue en un véritable boulet design, en tout cas jusqu’à ce que Apple trouve de nouvelles solutions viables. C’est ce que faisait déjà craindre cette image de écran de l’iPhone 12 le plus compact. Une nouvelle image d’une dalle attribuée à l’un des iPhone 12 suggère que l’encoche fera en réalité exactement la même taille que sur les modèles iPhone 11 actuels.

Il reste encore possible d’espérer une bonne surprise sur au moins une partie de la gamme. La photo ne permet en effet pas vraiment de mesurer la taille exacte de l’écran. On peut ainsi tout à fait imaginer que la grosse encoche sera la règle pour le ou les modèles les plus compacts, avec une encoche réduite pour le, ou les modèles les plus chers. Des preuves que cette dernière existe sur un iPhone 12 restent néanmoins encore à découvrir.