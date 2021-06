iPhone 12 mini : le téléphone d’Apple est à prix canon pour les soldes d’été

L'excellent iPhone 12 mini est à prix canon pour les soldes d'été ! Pour cette première journée consacrée à l'événement commercial, le téléphone d'Apple est sous les 620 euros grâce à un code promotionnel que vous pouvez découvrir dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce mercredi 30 juin 2021 uniquement, le site Rakuten propose une réduction de 190 euros sur le modèle 64 Go de l'iPhone 12 mini, par l'intermédiaire de la boutique française Boulanger.

Affiché au prix conseillé de 809 euros, le téléphone de la marque à la pomme voit son tarif diminuer à 649 euros. Grâce à une remise supplémentaire de 30 euros, le smartphone de la firme de Cupertino est à 619 euros. Pour obtenir le tarif réduit, il suffit d'appliquer le code RAKUTEN30 au cours de l'étape du panier. Et avec cet achat, les membres du ClubR Rakuten bénéficieront d'un bon de 18,57 euros à dépenser pendant une prochaine commande.

Compatible avec le réseau 5G, l'iPhone 12 mini est un téléphone équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces avec une définition 2340 x 1080 pixels, d'une puce A14 Bionic, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 20W et d'une mémoire vive de 4 Go de RAM. La partie photo/vidéo se compose d'un double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle de 12 MP et d'une caméra frontale TrueDepth de 12 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de l'iPhone 12 mini.