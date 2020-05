Jailbreak : Unc0ver débloque tous les iPhone jusqu’au 11 et iOS 13.5, ce qu’il faut savoir

Le célèbre développeur underground Pwn20wnd a dévoilé un nouvel outil pour appliquer un jailbreak à n’importe quel iPhone, iPad et iPod Touch à partir de l’iPhone 6s. Exploitant une vulnérabilité présente dans pratiquement toutes les versions d’iOS à partir d’iOS 11, elle est applicable même avec la dernière version du système d’exploitation.

Le Jailbreak, c’est l’équivalent du « root » sur Android. Cela donne à l’utilisateur des droits qu’il ne devrait pas avoir normalement. Cela ouvre des portes. Ce qui est parfois positif, mais cela peut aussi être négatif. Depuis les premières générations d’iPhone, le jailbreak existe. Sa popularité est fluctuante, mais la communauté derrière cette pratique est restée active.Pwn20wnd (prononcez « pawn-to-owned ») est en certainement l’un des développeurs les plus connus.

Après une petite campagne de teasing qui s’est déroulée la semaine dernière, ce dernier a présenté aujourd’hui un nouvel outil qui apporte le jailbreak à tous les iPhone et iPad (ainsi que les iPod Touch) sortis jusqu’en fin d’année dernière. Cela comprend les iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max, par exemple, jusqu’à présents encore préservés par cette pratique. Mais cela exclut encore l’iPhone SE 2020. Cela exclut certainement aussi les tout récents iPad Pro (11 pouces et 12,9 pouces).

Depuis iOS 11 jusqu’à iOS 13.5

Comme toujours la version d’iOS est importante, puisque la vulnérabilité utilisée pour contourner ses protections. Sachez donc que la nouvelle méthode fonctionne avec iOS 11 (et toutes ses sous-versions) et iOS 13, jusqu’à iOS 13.5 qu’Apple a commencé de déployer il y a quelques jours. Elle est également compatible de nombreuses sous-versions d’iOS 12, sauf celles situées entre iOS 12.3 et iOS 12.3.2 et entre iOS 12.4.2 et iOS 12.4.5 (incluse).

Selon Pwn20wnd, cette nouvelle méthode est sûre, facile à installer et elle ne dégrade pas les protections d’iOS. Le bac à sable intégré au système d’exploitation pour isoler les applications est toujours actif. Elle supporte les mises à jour (mais pas les officielles d’Apple évidemment). Elle est compatible avec les services en ligne d’Apple, que ce soit iCloud, iMessage, Apple Pay ou encore Facetime. Le jailbreak permet de lire du code « non signé », pour installer une boutique alternative (la fameuse AltStore qui offre de nombreux émulateurs pour le rétrogaming) et des applications non désirées par Apple (comme des émulateurs). Le jailbreak offre un accès illimité au stockage. Et il offre certains réglages supplémentaires.

Comment installer Unc0ver depuis macOS ou Windows ?

Vous êtes convaincu ? Vous avez envie de passer du côté obscur de la Force ? Voici quelques informations et grandes étapes. Notez que des tutoriels plus complets sont à retrouver sur le site d’Unc0ver et que la procédure change légèrement si vous utilisez macOS ou Windows pour injecter l’application nécessaire. Nous ne détaillerons ici que celles qui ne nécessite pas de compte Apple pour développeur.

Commençons avec Windows

En premier lieu, assurez-vous qu’iTunes est bien installé.

Téléchargez le pack pour installer AltStore qui correspond à Windows.

Décompressez l’archive et lancez le logiciel d’installation. Suivez la procédure.

Une fois AltStore installé, appuyez sur la touche Windows et tapez « AltServer ». Cliquez sur le logo en forme de diamant.

Sélectionnez « Install Altstore » puis votre appareil iOS.

Saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe.

Les étapes suivantes sont communes à macOS.

Continuons avec macOS

Téléchargez le pack AltStore qui correspond à macOS. Ouvrez-le pour monter le lecteur virtuel.

Transférez AltStore vers votre dossier d’applications, comme pour tout autre logiciel.

Lancez l’application Altstore (une permission sera certainement nécessaire en fonction de vos réglages de sécurité).

Appuyez sur le nom de l’application (à côté du menu Pomme), puis Options et Installez le plug-in Altstore pour l’application Mail.

Ouvrez Mail. Cliquez sur le nom de l’application, puis sélectionnez Préférences, Général, Gérer les modules (en bas). Cochez la case correspondante à AltStore. Appliquez et redémarrez.

Connectez votre appareil en USB à l’ordinateur.

Revenez dans l’application AltStore. Appuyez sur le menu AltStore (toujours à côté de la Pomme) et selectionnez Install AltStore, puis votre appareil (qui est connecté).

Saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe quand le logiciel vous le demande.

Les étapes suivantes sont communes à Windows.

Voici les étapes à suivre à partir de l’iPhone (ou tout autre appareil iOS)