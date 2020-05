iPhone 12 : découvrez une première photo de la carte mère

Une photo de la carte mère d’un iPhone 12 est apparue sur les réseaux sociaux. La fuite montre un circuit imprimé en forme de L plus allongé que le composant intégré aux iPhone 11 l’an dernier. Sans surprise, l’unité de stockage provient des usines de Samsung. On fait le point sur cette fuite.

Un informateur chinois du nom de L0vetodream a publié sur son compte Twitter une photo volée montrant une hypothétique carte mère d’un ou des iPhone 12. Dans un tweet, il assure avoir récupéré le cliché sur Sina Weibo, le réseau social chinois, et qu’il ignore complètement sa provenance exacte. Pour l’heure, on vous conseille évidemment de prendre cette fuite avec des pincettes.

Une carte mère allongée en forme de L pour les iPhone 12

Quoi qu’il en soit, la photo partagée par L0vetodream montre une carte mère en forme de L moins encombrante et plus et allongée. Le composant prend beaucoup moins de place que la carte mère intégrée aux iPhone 11, iPhone XS et à l’iPhone X. La carte mère qui alimente ses 3 générations d’iPhone est en effet plus large.Par contre, le circuit imprimé se rapproche de celui qu’on trouve au sein des iPhone 8 ou des iPhone SE 2020.

Une inscription visible sur la carte mère montre que l’unité de stockage intégrée a été conçue par Samsung, fournisseur habituel de Cupertino, dans le courant de la 40e semaine de 2019, soit début octobre. Il s’agit donc d’un composant destiné à un prototype d’iPhone 12.

Aux dernières nouvelles, Apple miserait sur 128 Go de stockage interne de base, contre seulement 64 Go pour les iPhone 11. Pour accompagner le SoC A14, la marque américaine intégrerait 4 Go de RAM sur tous les modèles d’iPhone. Pour rappel, Apple présentera les iPhone 12 début septembre 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les futurs iPhone, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.