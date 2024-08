L’iPad Pro M2 voit son prix chuter un peu plus, c’est le moment de l’acheter

Devenue un peu plus accessible depuis la sortie du modèle de 2024, L'iPad Pro M2 (4e génération) est encore moins chère aujourd'hui grâce à une belle offre proposée par Darty.

Vous envisagez d'acheter une nouvelle tablette pour la rentrée ? L'iPad Pro M2 est à un prix très intéressant. Si votre budget n'atteint pas les 1100 € minimum demandés par Apple pour la toute dernière version de l'iPad Pro, vous pouvez vous rabattre sur son prédécesseur qui est en ce moment à seulement 799 € chez Darty.

L'iPad Pro M2 reste l'une des meilleures tablettes d'Apple en 2024 et n'a pas grand-chose à envier à son successeur. Le bon plan proposé par Darty porte sur les versions 128 Go et 256 Go. La première est à 799,99 € au lieu de 1069 €, mais pour seulement 9 € de plus, nous vous recommandons d'opter pour la version 256 Go qui passe en effet de 1 199 € à 809 €. Cela représente une réduction de 32%.

Un iPad performant à un prix bien plus accessible qu'au lancement

L'iPad Pro M2 qui a fait ses débuts vers la fin de 2022 reste une tablette très performante en 2024. Sa puce M2 lui permet de gérer n'importe quelle tâche au quotidien avec une excellente fluidité. Elle est épaulée par 8 Go de mémoire vive.

La tablette Apple dispose d'un bel écran Liquid Retina de 11 pouces (2752 x 2064 pixels). Elle peut par ailleurs s'utiliser comme un ordinateur portable d'appoint. Elle est en effet compatible avec le clavier Magic Keyboard, le Smart Keyboard Folio et avec les claviers Bluetooth.

Enfin, la partie photo se compose d'un capteur grand-angle de 12 MP et d'un module ultra grand-angle de 10 MP. Ce combo est suffisant pour profiter d'une belle expérience avec des photos de famille de bonne qualité ou pour faire des appels visio de manière confortable.

L'iPhone Pro 2022 offre une autonomie estimée de 10 heures. Enfin, la tablette est livrée avec son un câble de charge USB‑C ainsi qu'un adaptateur secteur de 20 W.