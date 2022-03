Apple va lancer un iPad Pro avec une puce M2 à la fin de l’année 2022

Apple serait sur le point de lancer une nouvelle génération d’iPad Pro avec un processeur de nouvelle génération, l’Apple M2, que l’on retrouvera également sur les prochains MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini.

Après l'introduction de l‘iPad Air équipé du M1 lors de l'événement spécial “Peek Performance” d'Apple au début du mois, la gamme iPad Pro est devenue la cible de nombreuses spéculations concernant sa prochaine mise à jour. Toutefois, il faudra attendre plusieurs mois avant qu'Apple ne mette à jour ses tablettes haut de gamme.

Selon les informations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, qui est généralement très bien informé, Apple devrait lancer à l’automne 2022 un nouvel iPad Pro encore plus puissant que la génération précédente. Ce nouveau modèle qui arrivera près d’un an et demi après l’iPad Pro avec un SoC M1 serait équipé d’une puce M2 que l’on retrouvera dans les ordinateurs du fabricant.

Que sait-on de la puce M2 d’Apple ?

Plusieurs mois avant son introduction, nous savons déjà beaucoup de choses à propos de la puce M2 d’Apple. Tout d’abord, celle-ci serait gravée en 4 nm, contre 5 nm pour les versions précédentes. On s’attend à ce que cette puce embarque autant de cœurs CPU que la génération et jusqu’à 9 ou 10 cœurs graphiques.

De plus, cette nouvelle itération devrait beaucoup miser sur l’efficacité énergétique, comme c’était le cas de la première génération. Elle pourrait donc consommer moins d’énergie que la première génération en proposant les mêmes performances, améliorant ainsi l’autonomie de l’appareil, ou bien consommer autant d’énergie et proposer des performances supérieures.

Quoi qu’il en soit, la prochaine génération d’iPad Pro pourrait être disponible en quantité limitée, puisqu’Apple rencontrerait actuellement des problèmes de production avec sa puce. Pour rappel, on s’attend également à ce qu’elle soit équipée dans une nouvelle génération de MacBook Air, de MacBook Pro 13 pouces et de Mac mini à la fin de l’année. Concernant les iPad Pro, Apple devrait toujours lever le voile sur deux modèles différents, et la version 12,9 pouces serait encore une fois la seule à utiliser un écran mini-LED.

Source : Newsletter Power On de Mark Gurman