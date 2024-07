iPad Pro M2 : la tablette Apple (2022) est en baisse de prix à la Fnac

L'iPad Pro incluant la puce M2 est en promotion à la Fnac. Pour la saison estivale, la tablette Apple de 4ème génération bénéficie de près de 300 euros de réduction par rapport à son prix conseillé.

Pour les derniers jours des soldes d'été 2024, nous vous invitons à prendre la direction du site de la Fnac où il est possible de faire une bonne affaire sur l'achat du modèle 2022 de l'iPad Pro. Disponible dans son coloris argent, la tablette Apple passe de 1069,99 euros à 799,99 euros grâce à une remise immédiate de 25 %. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 128 Go de l'appareil et la livraison du produit est offerte à domicile ou en magasin Fnac.

Lancé au cours de l'automne 2022, l'iPad Pro lié au bon plan Fnac est équipé d'un écran Liquid Retina de 11 pouces avec une résolution de 2752 x 2064 pixels à 264 ppp, la technologie ProMotion et True Tone. La tablette Apple est aussi dotée d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, de la puce Apple M2, d'un appareil photo constitué d'un grand-angle de 12 MP et d'un ultra grand-angle de 10 MP avec Smart HDR 4, du Face ID, de l'enregistrement vidéo 4K, du Wi-Fi 6E et d'une autonomie estimée à 10 heures. Enfin, l'appareil est fourni avec un câble de charge USB‑C et un adaptateur secteur USB‑C 20 W.