Apple : les dalles des iPad Pro 2024 seront bourrées de technologies, leurs prix vont exploser

Selon des personnes proches de la chaîne logistique d’Apple, les iPad Pro de la marque américaine risquent d’atteindre des sommets en termes de performance pure… et de tarifs.

La prochaine génération d’iPad Pro M2 promet d’être encore plus performante. On s’attend notamment à ce qu’Apple offre la possibilité d’opter pour une autre déclinaison de la puce M2. Il se murmure aussi que Cupertino souhaite encore affiner le profil de sa tablette professionnelle. Le passage à la technologie OLED permettrait de gagner quelques précieux millimètres en épaisseur. Gain de performance, plus grande efficacité énergétique, et un affichage encore plus beau, le tout dans un écrin plus fin : la liste des améliorations risque d’être conséquente, mais cela va se payer.

Selon le site coréen The Elec, Apple est actuellement en train de négocier le prix des dalles OLED qui équiperont les iPad Pro qui sortiront en 2024. À taille d’écran égale, les dalles vendues par LG et Samsung coûteront deux à trois fois plus cher qu’aujourd’hui. À en croire The Elec, alors qu’aujourd’hui, Apple paie entre 100 $ et 150 $ pour un écran OLED 11 pouces, la dalle de taille identique coûtera 270 $ (370 $ pour la diagonale de 12,9 pouces).

L'iPad Pro 2024 jouira d'une dalle LPTO à deux couches d'OLED

Cette brusque augmentation n’est pas (seulement) due au contexte économique : les écrans des futurs iPad Pro seront de véritables concentrés de technologie. La firme à la pomme souhaite en effet superposer deux couches de diodes électroluminescentes organiques tout en utilisant le LTPO, un procédé qui ajuste dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l’écran.

À lire — Samsung prépare des écrans OLED avec plusieurs lecteurs d’empreintes et des capteurs biométriques

Les iPad Pro 2024 consommeront donc moins d’énergie, ils seront plus performants et offriront des images encore plus belles et fidèles. En temps normal, Apple est connu pour chaque année augmenter un peu plus les prix de ses produits. Si l’intégration de ce nouveau type d’écran coûte trois fois plus cher à la compagnie, il y a fort à parier que l’écart de prix se retrouvera dans le tarif public de l’iPad Pro 2024. Rappelons qu’à l’heure actuelle, l’iPad Pro 11” M2, le moins cher de la gamme, se vend à 1069 € sur la boutique en ligne de la marque.

Source : The Elec