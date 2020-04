iPad Air : Apple lancerait une tablette avec Touch ID sous l’écran en septembre 2020

Un nouvel iPad Air est dans les cartons d’Apple, révèle un leaker chinois réputé. D’après lui, cette nouvelle tablette serait équipée d’un lecteur d'empreintes digitales Touch ID sous l’écran. Une première pour la firme californienne. Grâce à ce scanner caché sous la dalle, Apple proposerait un design borderless similaire à celui des iPad Pro 2020.

Ce 19 avril 2020, @L0vetodream, un leaker chinois très actif sur Twitter, a publié plusieurs informations concernant de futurs produits Apple. Ces dernières semaines, il a souvent visé juste en prédisant notamment une partie de la fiche technique de l’iPad Pro 2020 avant le lancement. On notera que ces informations sont apparues sur son profil bien avant d’être relayées sur la toile.

Sur le même sujet : Meilleurs iPad – quelle tablette Apple choisir en 2020 ?

D’après ses informations, Apple a l’intention de commercialiser le premier iPad équipé d’un lecteur d'empreintes digitales Touch ID sous l’écran en septembre 2020. Il s’agirait déjà de la quatrième génération d’iPad Air. Contrairement aux précédentes informations apparues en ligne, cet iPad Air 4 serait sublimé d’un écran Mini-LED LCD de 11 pouces cerclé de fines bordures. La technologie Mini-LED débarquerait ensuite sur les iPad Pro dès 2021.

La design de la tablette serait donc très proche des iPad Pro 2020 et des iPad Pro 2018, qui misent plutôt sur Face ID à la place d’un Touch ID sous l’écran. Sans surprise, l’iPad Air serait compatible avec l’Apple Pencil 2, le stylet de la marque.Lors de la keynote, Apple dévoilerait aussi une nouvelle version entrée de gamme de l’iPad. Évidemment, Cupertino profiterait surtout de sa keynote annuelle pour présenter les iPhone 12.

Enfin, L0vetodream confirme aussi l’arrivée d’une nouvelle génération d’AirPods dans le courant du mois de mai 2020 et du premier casque audio Bluetooth d’Apple. Ce casque sans fil ultra haut de gamme devrait bien sortir dans le courant de l’année. Jon Prosser, un autre informateur, table sur une présentation début juin dans le cadre du WWDC, la conférence dédiée aux développeurs. On vous en dit plus dès que possible.

According to @L0vetodream, who has a good track record, Apple has a few products in the works including a new iPad Air with mini-LED and in-display Touch ID, ARM-based 12-inch MacBook, and a game controller. pic.twitter.com/QbA9sHAzmj

— Apple Hub (@theapplehub) April 20, 2020