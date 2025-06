L’iPad 2025 avec sa puce Apple A16 devient moins cher chez Amazon

Quelques mois seulement après sa commercialisation, l'iPad de 2025 est à son prix le plus bas chez Amazon. En ce moment, la tablette d'Apple incluant la puce A16 passe sous la barre des 350 euros.

Au début du mois de mars 2025, Apple a dévoilé un iPad équipé de la puce A16, qui est considéré comme une version améliorée de l'iPad 10e génération. Trois mois après sa commercialisation, l'Apple iPad 2025 fait l'objet d'une offre promotionnelle sur la plateforme italienne d'Amazon.

Proposé en plusieurs coloris au choix, l'iPad A16 incluant 128 Go de stockage est au prix exact de 343,28 euros lorsque le produit est ajouté au panier. Des frais de port supplémentaires de 5,68 euros sont appliqués si la livraison de l'article se fait en France. Au total, l'iPad d'Apple revient alors à 348,96 euros au lieu de 409 euros, soit une économie de 60 euros par rapport au prix conseillé.

Parfait pour le divertissement et la communication, l'iPad 2025 dispose de la puce A16 Bionic qui est 30 % plus performante que la puce A14 Bionic de l'iPad 2022. L'Apple iPad A16 embarque un écran 11″ Multi‑Touch rétroéclairé par LED avec une technologie IPS, une résolution de 2360 x 1640 pixels à 264 pixels par pouce, un affichage True Tone, une luminosité de 500 nits et un revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts.

La tablette tactile de la marque à la Pomme possède aussi une mémoire vive de 6 Go de RAM, le système d'exploitation iPadOS 18 et une autonomie avoisinant les 10 heures d'utilisation. Concernant la partie photo de l'iPad A16, on peut trouver une caméra grand-angle de 12 MP et une caméra horizontale de 12 MP. Enfin, la connectivité de l'Apple iPad 10 inclut notamment la norme Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et un connecteur USB-C.