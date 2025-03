L’iPad 10 (256 Go) d’Apple s’affiche à un très bon prix chez Amazon

Amazon effectue une belle offre à saisir sur l'iPad de 10ème génération. En ce moment, la tablette Apple incluant 256 Go de mémoire bénéficie d'une réduction non négligeable de 100 euros.

Alors qu'Apple vient de dévoiler son nouvel iPad doté de la puce A16, Amazon en profite pour faire baisser le prix d'un ancien modèle de tablette. En effet, l'iPad de 10ème génération disponible dans sa version 256 Go et en plusieurs coloris passe de 549 euros à 459 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du célèbre site e-commerce. Il s'agit tout simplement du meilleur tarif constaté jusqu'à présent.

Dévoilé en même temps que l'iPad Pro avec M2, l'iPad 10 (2022) est doté d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une définition de 2360 x 1640 pixels, une densité de 264 ppp et un affichage True Tone. La tablette tactile Apple est aussi équipée d'une puce A14 Bionic, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, du système d'exploitation iPadOS 16 et d'une autonomie qui peut avoisiner les 10 heures d'utilisation.

Concernant la partie photo de l'iPad, celle-ci comprend un capteur arrière de 12 MP (grand angle) et une caméra frontale ultra grand-angle de 12 MP. Quant à la connectivité, elle inclut essentiellement la norme Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et un connecteur USB-C. Pour terminer, un câble de charge USB‑C (1 m) et un adaptateur secteur USB‑C de 20 W sont livrés avec l'iPad.