iOS : certaines applications en arrière-plan font fondre l’autonomie des iPhone

Sur iOS et sur Android, certaines applications continuent de fonctionner même lorsque celles-ci ne sont pas ouvertes. Certaines applications fonctionnant en arrière-plan seraient excessivement gourmandes et feraient chuter l’autonomie des iPhone.

Certains utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de constater que la batterie de leur iPhone fondait comme neige au soleil. C’est en consultant la page « Batterie » dans les Réglages de leur appareil qu’ils se sont rendu compte que quelques applications étaient responsables de cette chute brutale de leur autonomie.

Même lorsque vous n’utilisez pas une application, certaines peuvent tourner et se mettre à jour en arrière-plan, que ce soit pour récolter des informations, vous envoyer des notifications ou encore maintenir une liaison avec des écouteurs ou une montre connectée. Le problème, c’est que celles-ci continuent de consommer de la batterie, ce qui peut fortement réduire l’autonomie.

L’application Météo-France est trop gourmande en arrière-plan

Comme l’a dévoilé @fquairel sur Twitter à l’aide d’une capture d’écran, l’application Météo-France ferait fondre la batterie de son iPhone 12 mini. En effet, on peut lire que celle-ci a consommé 49 % de sa batterie en fonctionnant en arrière-plan. Pourtant, l’internaute ne l’aurait ouverte qu’une seule fois en 24 heures. Il est donc anormal que l'application ait consommé la moitié de son autonomie.

Salut @meteofrance ! Est-normal que votre application iOS (sur IPhone 12 mini) utilise 49% (😱) de ma batterie alors que je l’ai ouverte qu’une seule fois en 24 heures ? ⚡️ (Je l’ai désinstallée…) @MacGeneration pic.twitter.com/IRSenmx3ym — François QUAIREL (@fquairel) August 8, 2021

Selon nos confrères de MacGeneration, qui ont répondu à son tweet, il suffirait de désinstaller et réinstaller l’application pour retrouver une autonomie correcte. Ce problème ne serait pas isolé, puisqu’un autre utilisateur de Reddit a également indiqué que l'application Telegram qui été téléchargée sur son iPhone avait fonctionné près de 10 heures en arrière-plan, soit près de deux fois plus par rapport à son utilisation effective.

Pour ne rien arranger, Apple avait lui-même récemment réduit l’autonomie des iPhone avec sa mise à jour iOS 14.6. En attendant qu’Apple ou que les développeurs des applications concernées déploient un correctif, on pourra se rassurer en se disant que l’iPhone 13 aurait une batterie bien plus grosse, jusqu’à 4352 mAh pour la version Pro Max. Et vous, quelles sont les applications qui consomment le plus de batterie sur votre iPhone ?

