iPhone : la mise à jour iOS 14.6 réduit l’autonomie, comment résoudre le bug ?

La mise à jour iOS 14.6 draine l'autonomie de la batterie de certains iPhone. Tous les modèles allant de l'iPhone 6S à l'iPhone 12 sont concernés. Pour corriger le problème en attendant un correctif, Apple conseille de passer par une restauration complète.

Fin mai, Apple a déployé la version finale de la mise à jour iOS 14.6 sur tous les iPhone compatibles. Cette nouvelle itération s'accompagne d'une poignée de nouveautés, dont la prise en charge des abonnements dans podcasts, une fonction Commande vocale pour déverrouiller l'iPhone en cas de redémarrage, et de plusieurs correctifs pour des bugs divers.

Malheureusement, la mise à jour ruine aussi l'autonomie de la batterie de certains iPhone. Sur Reddit ou sur le forum d'assistance d'Apple, de nombreux utilisateurs se plaignent des performances de la batterie après l'installation du firmware. Les plaintes des usagers sont confirmées par les tests réalisés par la chaîne YouTube iAppleBytes.

Comment restaurer l'iPhone pour régler le problème d'autonomie ?

Sur le forum d'assistance d'Apple, un utilisateur d'iPhone 7 affirme que son smartphone se décharge complètement en l'espace de deux heures d'utilisation modérée. Certains propriétaires d'un iPhone 6s assurent que l'appareil s'éteint complètement dès que le niveau de batterie passe sous la barre des 60%.

Le problème n'est pas cantonné aux iPhone plus anciens. De nombreux utilisateurs d‘iPhone 12 se plaignent aussi de l'impact de la mise à jour vers iOS 14.6 sur l'autonomie. “J'ai mis à jour mon 12 mini il y a quelques jours, lorsque je me suis réveillé, j'ai utilisé mon téléphone pendant quelques minutes et la batterie s'est subitement réduite et le dos était brulant” témoigne un internaute sur le forum de MacRumors.

Lire également : Attention aux mauvais noms de réseaux Wi-Fi, ils font complètement planter les iPhone

On s'attend à ce qu'Apple intègre un correctif dans une future mise à jour d'iOS. En attendant, le service clientèle de la marque conseille à certains usagers de passer par une restauration à partir d’une sauvegarde. Pour restaurer votre iPhone à partir d'une précédente sauvegarde iCloud, suivez la manipulation ci-dessous. Avant de lancer la procédure, assurez-vous d'avoir une sauvegarde récente à disposition.

Commencez par réinitialiser votre iPhone

Rendez-vous dans les Réglages de l'iPhone

de l'iPhone Allez dans Général

Cliquez sur Réinitialiser en bas de la page

en bas de la page Choisissez Effacer contenu et réglages

Entrez votre code de déverrouillage et appuyez sur Effacer l'iPhone

Entrez votre mot de passe Apple

Une fois l'iPhone entièrement réinitialisé, suivez les instructions de configuration affichées à l'écran

Appuyez sur Restaurer à partir d’iCloud

Connectez-vous à iCloud avec vos identifiants

Sélectionnez la sauvegarde la plus récente

Connectez-vous avec votre identifiant Apple

Dans certains cas, la restauration a permis de corriger le problème. Chez d'autres utilisateurs, le bug de la batterie est plus récalcitrant. Si c'est votre cas, rendez-vous dans la section Batterie des réglages afin de vérifier qu'aucune application iOS ne draine la batterie.