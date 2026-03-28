iOS 26.4 : le nouveau système de vérification de l’âge sur iPhone tourne au fiasco

La mise à jour iOS 26.4 pour l'iPhone a intégré un système de vérification de l'âge, devenu obligatoire au Royaume-Uni pour accéder à certains contenus. Et il cause bien des problèmes à certains utilisateurs.

Apple a déployé la mise à jour vers iOS 26.4 pour les iPhone il y a quelques jours, une version qui fait la part belle aux nouveautés pour Apple Music et apporte des améliorations de design à Liquid Glass. iOS 26.4 a également intégré un système de vérification de l'âge au Royaume-Uni, où les utilisateurs doivent désormais prouver qu'ils sont majeurs pour accéder à certains contenus, et notamment à toutes les applications de l'App Store. Cette obligation est due à la dernière législation britannique sur la sécurité en ligne.

Sauf que de nombreux utilisateurs constatent des défaillances sévères de ce système de vérification de l'âge, rapporte 9To5Mac. Dans les Réglages d'iOS, est apparue une option “Confirmer que vous avez plus de 18 ans”. En entrant dans ce menu, un message apparaît, prévenant “qu'Apple peut utiliser les informations relatives à vos moyens de paiement enregistrés ou à la durée de votre compte Apple pour confirmer votre majorité”. Il est aussi ajouté qu'une carte de crédit valide peut aider à confirmer que l'utilisateur a au moins 18 ans, car il faut être majeur pour ouvrir un compte de carte de crédit outre-Manche.

Le système de vérification de l'âge de l'iPhone n'est pas encore au point

Si la vérification automatique est en mesure de confirmer la majorité de l'utilisateur, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, les ennuis commencent. Il faut alors passer par la procédure manuelle, qui consiste à soumettre un document attestant son âge. Première difficulté, de nombreuses personnes ne font pas la différence entre une carte de débit et de crédit. La première ne permet pas de justifier son âge, car un mineur peut en être muni. La seconde est par contre valide. Les banques elles-mêmes entretiennent le flou quant à la distinction entre les deux, et certaines personnes pensant détenir une carte de crédit disposent en fait d'une simple carte de débit.

Second problème, Apple n'accepte pas le passeport pour prouver sa majorité. Le seul document d'identité accepté est le permis de conduire. Mais même avec une carte de crédit ou un permis de conduire, certains utilisateurs ne parviennent pas à confirmer leur âge. Un redémarrage de l'iPhone ou l'ajout de la carte de crédit dans Apple Wallet peut aider à résoudre le souci.