iOS 26 est disponible en bêta publique, voici comment l’installer pour tester Liquid Glass sur votre iPhone

La première bêta publique d'iOS 26 est disponible. On vous explique comment l'installer sur votre iPhone afin de tester le nouveau design Liquid Glass avant tout le monde.

Il y a quelques semaines, Apple présentait iOS 26, sa nouvelle mise à jour majeure pour l'iPhone. Cette version vient avec de nombreuses nouveautés, dont la plus notable est un tout nouveau design : Liquid Glass. Celui-ci apporte des effets de transparence et translucides imitant le verre. Il n'est plus aussi impressionnant que ce qu'avait montré la firme à la pomme en juin lors de la WWDC, à cause d'une certaine illisibilité de l'interface, mais il arrive ici dans une mouture allégée.

Après plusieurs versions développeur, nous avons donc droit à la première bêta publique d'iOS 26, accessible à tous ceux qui le veulent. N'oubliez pas que cette version n'est pas encore stable et que vous pouvez rencontrer des bugs et problèmes de performance. Il est donc sage d'enregistrer ses données avant de l'installer.

Comment installer la bêta d'iOS 26 ?

iOS 26 est compatible avec tous les iPhone à partir de la série 11, incluant l'iPhone SE 2. Les iPhone XS, XS Max et XR ne sont plus pris en charge. Voici la procédure à suivre pour profiter d'iOS 26 et tester Liquid Glass dès à présent :

Inscrivez-vous au programme bêta d'Apple depuis beta.apple.com.

Après vous être connecté à votre compte, vous devez inscrire votre iPhone si c'est la première fois que vous installez une version bêta d'iOS dessus.

Sur votre iPhone, allez dans Réglage > Général > Mise à jour logicielle. Dans Mise à jour bêta, sélectionnez iOS 26 Public Beta.

Revenez en arrière, et vous pourrez mettre à jour votre appareil vers iOS 26.

Et voilà, vous allez pouvoir essayer iOS 26 avant tout le monde. La sortie de la version stable est attendue pour la mi-septembre, avec l'arrivée des iPhone 17.

Notez que comme à son habitude, Apple a rendu disponible la bêta publique de la prochaine version de tous ses systèmes d'exploitation. Vous pouvez donc aussi installer dès maintenant iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 et tvOS 26 sur vos appareils. Pour rappel, Apple a changé la numérotation des versions de ses OS pour plus de simplicité.