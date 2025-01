iOS 18.3 dévoile une nouvelle application qui va vous permettre d’organiser des événements et d’évaluer leur succès

La dernière bêta d’iOS 18.3 dévoile une potentielle nouveauté d’Apple : une application dédiée à la gestion d’événements. Baptisée « Invites », cette app pourrait transformer la façon dont vous organisez et suivez vos réunions.

Avec iOS 18, Apple introduit progressivement des outils pour rendre l’utilisation de ses appareils plus pratique au quotidien. Les premières versions de l’OS ont apporté des améliorations dans des domaines variés, comme la gestion de la batterie ou l’ajout de nouvelles options pour les applications existantes. La bêta d’iOS 18.3 révèle maintenant une fonctionnalité inédite : une application spécialement conçue pour simplifier l’organisation des événements en personne.

La bêta d’iOS 18.3 suggère qu’Apple prépare une application dédiée à la planification de rencontres. Baptisée « Invites », cette dernière viserait à offrir une alternative plus simple et personnalisée à l’application Calendrier. En plus de suivre les invités et leurs confirmations, elle pourrait intégrer des outils spécifiques, comme des rappels automatiques ou des options pour ajouter des thèmes personnalisés à chaque événement.

Apple prépare une application pour planifier vos événements plus facilement

L’analyse du code de la dernière version bêta d’iOS 18.3 révèle l’intégration d’un nouveau service appelé « GroupKit ». Ce dernier permettrait à l’application Invites de gérer des groupes de personnes et de suivre leur statut de participation. Le tout fonctionnerait en lien avec iCloud, offrant la possibilité d’utiliser l’application depuis un navigateur via le site. Grâce à cette synchronisation, les utilisateurs pourraient organiser des événements depuis leur iPhone, leur iPad ou leur ordinateur, en gardant toutes les données à jour et accessibles en temps réel. L’appli pourrait également offrir des options pour personnaliser les invitations, en ajoutant des thèmes ou des images spécifiques pour chaque événement.

Bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé cette nouveauté, les indices trouvés dans la bêta laissent penser qu’elle pourrait s’intégrer avec d’autres services, comme iMessage. Cela permettrait d’envoyer des invitations et de recevoir des confirmations directement dans les conversations. En parallèle, l’application pourrait intégrer des outils d’analyse pour aider les organisateurs à évaluer la participation et à s’assurer que tout se passe comme prévu. Si cette application voit le jour, elle représentera une nouvelle étape pour simplifier la gestion des événements et enrichir l’écosystème iOS. Cependant, comme pour d’autres projets expérimentaux, cette dernière pourrait aussi être reportée ou abandonnée.

Source : 9to5mac