Votre iPhone va obtenir ces trois nouveautés avec iOS 18.2

iOS 18.2 ne va pas se contenter d'apporter des patchs de sécurité et des optimisations. De nouvelles fonctions seront aussi déployées avec la mise à jour, concernant l'app Localiser, le bouton de contrôle de l'appareil photo des iPhone 16 et Apple Intelligence.

iOS 18 est disponible depuis septembre dernier avec la sortie des iPhone 16. Quelques semaines plus tard, une mise à jour vers iOS 18.1 a pointé le bout de son nez. Déjà accessible en version bêta développeur, iOS 18.2 ne devrait pas tarder à être rendu accessible à tous les utilisateurs (début décembre). Cette mouture apporte un certain nombre de nouveautés mentionnées dans cet article, mais trois autres fonctionnalités qui étaient jusqu'ici passées sous les radars ont été repérées.

La première concerne l'application Localiser. Celle-ci va désormais donner la possibilité de partager la localisation de son appareil perdu avec un contact. Pour l'instant, l'app ne permet que de partager la localisation d'un AirTag. Le lien de partage est éphémère pour des questions de sécurité et l'utilisateur peur choisir d'arrêter de partager la localisation de ses appareils à tout moment.

Des nouveautés pour Localiser, le bouton de contrôle de la caméra et Apple Intelligence

La deuxième nouveauté ne concerne que les propriétaires d'un iPhone 16, puisqu'il s'agit d'une amélioration pour le nouveau bouton de contrôle de l'appareil photo. Celui-ci n'a pas convaincu tous les testeurs et il n'est pas étonnant qu'Apple corrige le tir au fur et à mesure pour cette fonction encore toute jeune et qui doit gagner en maturité. Dans ce cas, la touche physique se dote d'une nouvelle option de verrouillage automatique de l'exposition et de la mise au point pour être prêt à shooter plus rapidement.

Toujours pour le bouton de contrôle de l'appareil photo, Apple a intégré un paramètre de vitesse supplémentaire pour la prise en compte de la double pression. Trois options sont maintenant disponibles : Par défaut, Lent et Plus lent.

La dernière fonctionnalité aperçue dans la bêta permet aux développeurs de partager ce qui se trouve à l'écran avec Siri, améliorant l'intégration d'Apple Intelligence dans les applications tierces. En France, il faudra attendre avril 2025 pour qu'Apple Intelligence soit disponible.

Source : TechRadar