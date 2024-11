iOS 18.2 va vous aider à mieux gérer la recharge de votre iPhone avec cette nouvelle fonction

Apple continue de déployer des fonctionnalités pratiques pour ses utilisateurs avec iOS 18. Une estimation du temps de recharge de l’iPhone pourrait bientôt être disponible, facilitant la gestion de la batterie au quotidien. Cette nouveauté fait partie des nombreuses améliorations annoncées pour iOS 18.2, la prochaine mise à jour du système.

Les iPhones reçoivent régulièrement de nouvelles fonctionnalités qui rendent leur utilisation plus intuitive et pratique. Avec iOS 18, Apple a introduit de nombreux outils qui facilitent la gestion de la batterie et améliorent les options de personnalisation. La marque continue d’enrichir son système avec iOS 18.2, en préparation pour décembre, en ajoutant des fonctionnalités particulièrement utiles aux utilisateurs.

Dans la version bêta d’iOS 18.2, une nouveauté intéressante a été repérée : l’iPhone pourrait bientôt afficher le temps restant pour terminer une recharge. Cette estimation serait calculée grâce à un système nommé “BatteryIntelligence“, qui analyse la puissance de charge reçue par l’appareil pour déterminer le temps qu’il faudra pour atteindre certains niveaux, comme 80% ou 100%. Déjà disponible sur les MacBooks, cette fonction permettrait aux utilisateurs de ces smartphone de mieux organiser leurs recharges au quotidien.

iOS 18.2 apporte une gestion améliorée de la batterie et d’autres nouveautés pratiques

Outre cette estimation de recharge, iOS 18.2 enrichit aussi les options de gestion de la batterie avec des outils de préservation : l’utilisateur peut désormais limiter la charge maximale de son iPhone à différents seuils (80%, 85%, etc.) pour prolonger la durée de vie de la batterie. En parallèle, des améliorations sont apportées à des applications comme Localiser, permettant de partager la position d’un appareil perdu avec un contact. Les propriétaires d’iPhone 16 profiteront également d’ajustements du bouton de contrôle de la caméra pour des réglages plus rapides et précis.

Enfin, iOS 18.2 introduit une nouveauté appelée Apple Intelligence, qui arrivera en avril 2025 en France. Cette technologie permettra à l’iPhone de mieux interpréter les images et les objets visibles à l’écran. Par exemple, Siri pourra reconnaître et utiliser les informations affichées, ce qui facilitera l’interaction avec certaines applications. Apple continue de tester et d’améliorer cette fonctionnalité avant son lancement, tout en peaufinant l'estimation du temps de recharge pour offrir aux utilisateurs des outils plus pratiques et intuitifs dans leur quotidien.

Source : 9to5mac