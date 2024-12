iCloud disparaît sur ces anciens iPhones et iPads, voici comment sauvegarder vos données

Depuis deux jours, une page se tourne pour certains utilisateurs d’iPhones et d’iPads. Les appareils fonctionnant sous iOS 8 ou une version antérieure ne peuvent plus sauvegarder leurs données sur iCloud. Cette décision marque une étape importante pour Apple qui pousse ses utilisateurs à adopter des systèmes plus récents.

Apple met régulièrement à jour ses services pour répondre aux besoins de sécurité et de compatibilité. Cependant, ces améliorations s’accompagnent parfois de décisions difficiles pour les utilisateurs de matériel plus ancien. Ces appareils, souvent laissés de côté lors des évolutions technologiques, perdent peu à peu l’accès à certaines fonctionnalités. L'arrêt récent des sauvegardes iCloud pour les iPhones et iPads fonctionnant sous iOS 8 illustre cette transition vers des solutions plus modernes.

Depuis le 18 décembre 2024, les iPhones et iPads utilisant iOS 8 ou des versions antérieures ne peuvent plus sauvegarder leurs données sur iCloud. Cette mesure, annoncée par Apple en novembre dernier, concerne également la suppression de toutes les sauvegardes existantes pour ces appareils. Cela signifie que les utilisateurs qui n’ont pas encore migré vers un système plus récent risquent de perdre définitivement leurs sauvegardes en ligne.

Les appareils sous iOS 8 doivent être mis à jour pour conserver les sauvegardes iCloud

Pour éviter toute perte de données, Apple recommande vivement aux utilisateurs concernés de mettre à jour leurs appareils vers iOS 9 ou une version plus récente comme la toute récente iOS 18, si cela est techniquement possible. Celle-ci permet de conserver l’accès aux sauvegardes iCloud et d’assurer une meilleure compatibilité avec les services actuels. Cependant, pour les appareils qui ne peuvent pas, il existe encore une alternative : effectuer des sauvegardes manuelles. Cela peut se faire en connectant l’appareil à un Mac ou un PC sous Windows, via des logiciels comme iTunes.

Cette décision d’Apple intervient également dans un contexte de sécurité renforcée. Récemment, une faille critique affectant iCloud a mis en lumière les risques liés à l’utilisation de systèmes obsolètes. Des applications malveillantes pouvaient exploiter cette vulnérabilité pour accéder aux données personnelles des utilisateurs, comme leurs photos ou leurs fichiers sensibles. Cet incident, ajouté à l’obsolescence du système iCloud sous iOS 8, renforce la nécessité de migrer vers des versions modernes. Avec iOS 9 et ses technologies comme CloudKit, la société garantit une sécurité accrue en abandonnant les anciens systèmes devenus obsolètes et vulnérables.