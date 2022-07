iOS 16 : l’iPhone pourra détecter les photos pornographiques dans iMessages

Alors que cette fonctionnalité est d'ores et déjà disponible aux Etats-Unis et d'autres pays, Apple va déployer dès septembre 2022 en France et en Allemagne le nouveau contrôle parentale avancé via iOS 16 sur iPhone, Mac et iPad.

Avec iOS 16, Apple a fait en sorte de proposer un nombre important de fonctionnalités inédites et d'améliorations diverses comme la possibilité de désinstaller des applications natives, une refonte du mode Concentration sur iPhone ou une simplification des photos en double.

Par ailleurs, la dernière version de l'OS d'Apple prévoit également un tout nouveau système de contrôle parental avancé, qui permet notamment d'activer une sécurité supplémentaire dans les communications dans iMessages.

Comme vient de l'annoncer Apple, ce nouveau contrôle parentale sera disponible dès la rentrée 2022 en France et en Allemagne. Il embarquera notamment une fonctionnalité qui permet à l'iPhone d'identifier la présence de nudes ou de photos à caractère sexuelle dans un message.

Pour activer cette fonctionnalité, il faudra avant tout que les parents aient activé le partage familiale dans iCloud. Ils retrouvent cette nouvelle option de sécurité dans l'onglet “Temps d'écran”. Ceci fait, lorsque l'enfant recevra une photo, une IA se chargera de l'analyser localement (aucune donnée transmise à Apple).

iOS 16 floutera les photos pornographiques sur iPhone

S'il s'agit d'une photo à caractère pornographique par exemple, elle sera floutée. Un message d'avertissement apparaîtra alors, rappelant que :

ces photos et vidéos montrent des parties privées du corps

ces photos et vidéos peuvent être utilisées pour blesser l'enfant

que la personne prise en photo pourrait ne pas être consentante à sa diffusion

Après avoir lu ces consignes, l'enfant aura alors le choix de ne pas voir la photo ou au contraire de la regarder quand même, ou bien de prévenir l'un de ses parents (ou adulte responsable). Apple prévoit également des contre-mesures pour les enfants qui tentent d'envoyer des nudes, avec un message pour les prévenir dans la dangerosité de cette pratique. Il sera d'ailleurs invité à parler à un proche.

Néanmoins, l'enfant reste seul maître à bord et pourra tout de même envoyer le photo s'il le désire. On regrettera toutefois que cette nouvelle fonctionnalité soit disponible uniquement sous iOS 16 et dans iMessages. En effet, aucun filtrage similaire n'est prévu sur d'autres applications de messagerie instantanée. On note enfin quelques améliorations du côté de Siri, qui se désormais capable de répondre aux différentes questions qu'un enfant pourrait avoir sur ce sujet sensible.