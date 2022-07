iOS 16 facilite enfin la suppression des photos en double sur iPhone, voici comment

Apple va pousser une nouvelle fonction liée à la photographie avec iOS 16. Grâce à elle, il sera plus facile d’identifier les photos prises en double et de les supprimer définitivement, libérant ainsi de l’espace sur le smartphone et sur le stockage en ligne iCloud. Les utilisateurs de la version beta peuvent d’ores et déjà en profiter.

Avec le temps, les smartphones prennent des photos de plus en plus perfectionnées. Et ce de plus en plus facilement. Leur nombre ne cesse donc d’augmenter, tandis que chaque fichier pèse de plus en plus lourd. Et malgré l’augmentation constante du stockage interne, il n’est pas rare de se retrouver en manque de place. Bien sûr, la solution est d’en supprimer (ou de les exporter vers un espace de stockage, physique ou en ligne). Mais cela prend évidemment de plus en plus de temps.

Avec iOS 16, Apple va proposer une nouvelle fonction qui va certainement avoir un impact positif sur la gestion des photos et l’espace disponible dans les iPhone (qui, rappelons-le, n’est pas extensible) : la suppression presque automatique des doublons. Nous avions d’ores et déjà présenté cette fonction lors de l’annonce d’iOS 16. Elle est apparue avec la beta publique qu’Apple a mise en ligne en début de semaine. Il est donc enfin possible de l’utiliser.

Voici comment supprimer facilement les photos en double avec iOS 16

Comment cela fonctionne-t-il ? C’est relativement simple. Voici la manipulation complète :

Ouvrir l’application Photos et passer sur l’onglet « Albums ».

et passer sur l’onglet « ». Scroller jusqu’en bas de la page pour arriver sur la catégorie « autres »

» Sélectionnez ici « doublon ». L’intelligence artificielle va analyser les photos de votre photothèque et présenter les clichés qui semblent être les mêmes. La recherche ne se limite pas qu’aux photos prises le même jour. Et si plus de deux photos se ressemblent, elles seront toutes affichées.

». L’intelligence artificielle va analyser les photos de votre photothèque et présenter les clichés qui semblent être les mêmes. La recherche ne se limite pas qu’aux photos prises le même jour. Et si plus de deux photos se ressemblent, elles seront toutes affichées. Une fois l’analyse effectuée, l’application présente toutes les photos similaires trouvées. Vous pouvez choisir d’en « fusionner » qu’un lot ou plusieurs lots en même temps. Fusionner veut simplement dire qu'une seule photo sera conservée.

» qu’un lot ou plusieurs lots en même temps. Fusionner veut simplement dire qu'une seule photo sera conservée. L’application va choisir l’une des deux photos (la meilleure techniquement) et placer l’autre dans la corbeille, nommée « Supprimés récemment ». Elle sera automatiquement supprimée dans les 30 jours si vous ne l’avez pas fait manuellement.

Rendez-vous en septembre 2022 pour la version finale d'iOS 16

iOS 16 est la prochaine version du système d’exploitation des iPhone. Elle a été présentée en juin 2022 à l’occasion de la conférence WWDC d’Apple. Elle disposera de nombreuses améliorations, dont plusieurs concernent la photographie. La photothèque partagée iCloud (jusqu’à 6 contributeurs). La possibilité d’éditer plusieurs photos en même temps (pour appliquer un filtre par exemple). Ou encore le détourage sélectif pour effectuer des recherches visuelles. L’arrivée de la version finale d’iOS 16 est attendue en septembre, en même temps que les iPhone 14.