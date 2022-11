iOS 16 : Face ID a cessé de fonctionner pour de nombreux utilisateurs d’iPhone

Les rapports concernant une panne intempestive ou définitive de Face ID se font de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Personne n'a encore su trouver de solution à ce problème.

Les témoignages d’utilisateurs qui rencontrent des problèmes avec iOS 16 sont toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux. Ils se plaignent notamment que Face ID fonctionne par intermittence voire plus du tout depuis la mise à jour vers iOS 16. Le message “Face ID n'est pas disponible, essayez de paramétrer Face ID plus tard” apparaît sur l’écran de leur iPhone. Ils se sont tournés vers Internet et les réseaux sociaux pour trouver une solution, sans succès jusqu’à maintenant.

Face ID, le système de reconnaissance faciale apparu pour la première fois en 2017 dans iOS 11, est une technologie qu’Apple maîtrise désormais très bien. 30 000 points infrarouges sont projetés sur le visage de l’utilisateur pour en faire un rendu 3D. Toutes les données relatives au visage du propriétaire sont stockées dans la puce Silicon de l’iPhone, dans une partie sécurisée du SoC. C’est donc un système de sécurité et de déblocage quasiment infaillible, puisque les chances de le tromper ne sont que d’une sur un million.

Face ID ne fonctionne plus pour de nombreux possesseurs d’iPhone sous iOS 16

On parle là de théorie, car un couac est toujours possible. Si Face ID ne fonctionne pas, comme c’est le cas actuellement pour certains utilisateurs, on peut au mieux repasser au bon vieux code de sécurité pour déverrouiller l’appareil. Cela peut malheureusement être totalement handicapant lorsque certaines applications sensibles, celles des banques notamment, utilisent votre visage comme identifiant.

Il est difficile de connaître l’étendue du problème. La majorité des utilisateurs ayant mis à jour leur iPhone vers iOS 16 n’ont pas rencontré ce problème. Et à l’heure actuelle il est impossible de dire si la panne touche un modèle d’iPhone plutôt qu’un autre ou une version d’iOS plus qu’une autre. En effet, la panne de Face ID touche des références relativement récentes telles que l’iPhone 13 Pro Max, mais aussi l’iPhone X. Le problème est-il d’ordre logiciel ou le hardware est-il à mettre en cause ? Nul ne le sait. Même les techniciens d’Apple, à qui certains internautes ont apporté leur appareil, n’ont pas su trouver de réponse convaincante. Espérons pour eux que les développeurs d’iOS sont à pied d’œuvre pour sortir rapidement une mise à jour corrective du système d’exploitation.