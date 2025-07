Vos jeux préférés galèrent sur Switch 2 ? Téléchargez vite cette mise à jour

La Switch 2 a accueilli une nouvelle version de son logiciel, la 20.2.0. Elle apporte son lot de correction de bugs en tout genre, mais aussi une amélioration notable des performances de certains jeux Switch 1 qui avaient un peu de mal sur la machine. Portal 2, par exemple, ne plante plus.

A vrai dire, le patch note qui date du 14 juillet reste très évasif sur son contenu. Nintendo précise toutefois quels bugs majeurs ont été corrigés.

La Switch 2 corrige ses bugs tout en améliorant les performances de certains jeux

Sur le site officiel, il est ainsi fait mention d’un bug qui empêchait le transfert des préférences du contrôle parental de la Switch 1 à la Switch 2. C’est désormais de l’histoire ancienne. Plus encore, il arrivait que l’utilisateur soit coincé sur l’écran de recherche de Wifi lorsqu’il cherchait à connecter sa machine. Cela aussi a été corrigé.

Pourtant, certains joueurs ont remarqué d’autres changements. Ils concernent les jeux Switch 1 qui avaient un peu de mal à tourner sur Switch 2. Par exemple, l’utilisateur OatmealDome a remarqué que son Portal 2, qui subissait auparavant des crashs, tourne parfaitement après la MàJ. Une chose confirmée par la mention « compatible Switch 2 » sur la fiche du jeu du Nintendo Store. Les utilisateurs ont aussi remarqué que le jeu Crypt of the NecroDancer, avant incompatible avec la console, se lance désormais de manière tout à fait classique. Age of Calamity ou encore Slay the Spire connaissent le même destin.

Bref, les fans de ces jeux peuvent donc les lancer avec grand plaisir. Ce qui est curieux dans cette histoire, c’est que Nintendo n’en ai pas fait mention dans son patch note. Peut-être la société japonaise ne voulait elle pas mettre en lumière une Switch 2 non compatible avec tous les jeux à la sortie, malgré la promesse ? C'est en tout cas une bonne occasion de se refaire Portal 2 sur la console portable.

La Switch 2, si elle est en veille, télécharge automatiquement cette mise à jour. Si ce n’est pas le cas, il est possible de la télécharger manuellement dans les paramètres.